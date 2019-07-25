"Манчестер Юнайтед" вирвав перемогу в "Тоттенхема"

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Тоттенхем – Манчестер Юнайтед
Тоттенхем – Манчестер Юнайтед / twitter.com/manutd

"Манчестер Юнайтед" та лондонський "Тоттенхем" провели товариський матч у Шанхаї (Китай). Перемогу вдалося здобути манчестерському клубу.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед 1:2
Голи: Моура, 65 – Марсьяль, 21, Гомес, 80

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Рахунок у матчі відкрили саме "червоні дияволи". На 21 хвилині французький нападник Антоні Марсьяль уникнув офсайду й переграв воротаря "шпор" Пауло Гассанігу.

По перерві лондонці відігралися. Бразилець Лукас Моура вирішив завдати удар з-за меж штрафного МЮ. М'яч після підступного рикошету залетів у ворота Давіда Де Хеа.

На 80 хвилині "червоні дияволи" зуміли вирвати перемогу. 18-річний Анхель Гомес легко розібрався з оборонцями "Тоттенхему" й точним ударом зробив рахунок 2:1.

Для "Манчестер Юнайтед" це четвертий товариський матч в рамках підготовки до нового сезону. Підопічні Уле Гуннара Сульшера виграли всі поєдинки.

"Шпори" до гри з "Манчестер Юнайтед" провели тільки один спаринг. Команда Маурісіо Почеттіно в драматичній грі перемогла "Ювентус".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Тоттенхем Манчестер Юнайтед
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