"Манчестер Юнайтед" влаштував гольову феєрію із "Саутгемптоном": відео

"Манчестер Юнайтед" виграв 13-й матч під керівництвом норвезького тренера Уле Гуннара Сульшера. Манкуніанці на рідному "Олд Траффорд" у драматичному матчі здолали "Саутгемптон".

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 3:2

Голи: Перейра, 53, Лукаку, 59, 89 – Валері, 26, Уорд-Проуз, 75

Незабитий пенальті: Погба, 90+5 (МЮ)

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"Манчестер Юнайтед" уже 12 матчів на внутрішній арені не знає поразок. Цього разу підопічні Уле Гуннара Сульшера перемогли "Саутгемптон", який бореться за виживання.

Першим рахунок в грі відкрили якраз "святі". На 26 хвилині відзначився Валері. У першому таймі "червоними дияволам" відігратися не вдалося, відтак все найцікавіше команди залишили на другий тайм.

По перерві на 53 хвилині відновив паритет Перейра. А вже за шість хвилин МЮ вивів уперед Лукаку. Однак "Саутгемптон" знайшов у собі сили відігратися завдяки голу Уорд-Проуза.

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Здавалося, що господарі втратять важливі очки в боротьбі за топ-4. Однак Ромелу Лукаку на 89 хвилині здобув для своєї команди чергову перемогу. Окрім того господарі могли забити четвертий гол, однак Поль Погба не зумів реалізувати пенальті. Отож 3:2 на користь МЮ.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – відеоогляд матчу

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