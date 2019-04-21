"Манчестер Юнайтед" з непристойним рахунком програв "Евертону": відео

"Манчестер Юнайтед" розгромно поступився "Евертону" в рамках 35-го туру чемпіонату Англії. "Червоні дияволи" пропустили аж чотири голи від "ірисок".

Евертон – Манчестер Юнайтед 4:0

Голи: Рішарльсон, 13, Сігурдссон, 28, Дінь, 56, Уолкотт, 64

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"Манчестер Юнайтед" на тижні вилетів з Ліги чемпіонів, розгромно поступившись "Барселоні". Ніяк не кращі справи "червоних дияволів" у чемпіонаті Англії. Підопічні Сульшера несподівано поступилися "Евертону" з розгромним рахунком.

Уже на 13 хвилині одна з перших атак "ірисок" стала результативною. Ефектний гол на свій рахунок записав бразилець Рішарльсон. Поганими справи МЮ стали на 28 хвилині. Ісландець Сігурдссон не зустрів опору у центрі поля й, пробігши декілька метрів з м'ячем, пробив здалеку. Де Хеа не зумів відбити м'яч – 2:0. У першому таймі гості не завдали жодного удару по воротах "Евертона".

Евертон – Манчестер Юнайтед – відео кращих моментів першого тайму

По перерві ситуація не змінилася. "Евертон" продовжував домінувати. На 56 хвилині після кутового відзначитися вдалося Діню. Колишній гравець "Барселони" потужним ударом здалеку не залишив шансів Де Хеа. Зробив же рахунок непристойним Уолкотт. Екс-футболіст "Арсеналу" обвів Де Хеа, вийшовши з тим віч-на-віч – 4:0.

У другому таймі гостям також не вдалося створити бодай один небезпечний момент біля воріт Пікфорда. За весь тайм гравці МЮ завдали тільки один удар у ствір воріт. Таким чином, "іриски" впевнено перемогли з рахунком 4:0.

У цьому сезоні "Манчестер Юнайтед" вже пропустив 48 голів – це клубний антирекорд. Раніше МЮ пропускав по 45 м'ячів у Прем'єр-лізі в сезонах-1999/00 і 2001/02. Наразі "червоні дияволи" на 6 місці у турнірній таблиці й у цьому сезоні більше не ведуть боротьбу за жоден титул.

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