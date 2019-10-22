Гол Маліновського не допоміг "Аталанті" уникнути непристойного розгрому від "МанСіті": відео

У вівторок, 22 жовтня, "Манчестер Сіті" в рамках 3 туру Ліги чемпіонів приймав італійську "Аталанту". Англійська команда розтрощила колектив з міста Бергамо.

Манчестер Сіті – Аталанта 5:1

Голи: Агуеро, 34, 38 (пен.), Стерлінг, 58, 64, 69 – Маліновський, 28 (пен.)

Вилучення: Фоден, 83 (Манчестер Сіті)

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Наставник "містян" Пеп Гвардіола продовжує боротися з кадровими проблемами. Перед грою проти "Аталанти" каталонець не міг розраховувати на Олександра Зінченка, Лероя Сане, Емеріка Ляпорта та інших. Не дивно, що в центрі оборони команди вийшли номінальні хавбеки Родрі та Фернандіньо. Натомість "Аталанта" підійшла до гри у всеозброєнні.

Перестрілка

Перший момент у матчі на 11 хвилині мали італійці. Госенс на лівому фланзі перекинув оборону господарів шикарним пасом. Тімоті Кастаньо завдав удар головою, який виявляється трішки неточним. Через декілька хвилин свою кваліфікацію доводив Едерсон. Голкіпер відбив м'яч у відмінному стрибку. Йосип Ілічіч легко обвів оборонців і завдав удар у кут.

Вперше серйозно "Манчестер Сіті" відповів на 24 хвилині. Серхіо Агуеро обробив відмінну передачу на краю штрафного і завдав небезпечний удар. Але голкіпер витягнув м'яч, що летів у правий кут воріт. На 27 хвилині "Аталанта" отримала чудову нагоду забити: Фернандіньо у штрафному збив Ілічіча – пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Руслан Маліновський, забивши дебютний гол за італійців.

Розлючені через пропущений гол футболісти з Манчестера понеслися відіграватися. На 34 хвилині рахунок на табло вирівняв Серхіо Агуеро. Рахім Стерлінг виконав прекрасну передачу у штрафний "бергамасків". Серхіо вдало зіграв на випередження, переправивши м'яч у ворота.

Через чотири хвилини гості з прекрасного міста Бергамо витягували м'яч з власної сітки воріт удруге. Стерлінга збили у штрафному майданчику – пенальті. Агуеро реалізував одинадцятиметровий – 2:1. Ложкою дьогтю в бочці меду для Гвардіоли стала травма Родрі наприкінці тайму. Відтак, іспанський тренер провів вимушену заміну, випустивши Джона Стоунза.

Манчестер Сіті – Аталанта відеоогляд першого тайму

Розгром

Після перерви підопічні Гвардіоли не зменшували оберти, внаслідок чого збільшили перевагу. Голом відзначився Рахім Стерлінг, який взяв участь у двох попередніх м'ячах. Кевін Де Брюйне та Фоден вивели Рахіма на майже порожні ворота. Стерлінг увігнав м'яч у сітку воріт – 3:1.

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"Аталанта" вирішила не складати зброю й мала свій шанс забити гол на 62 хвилині. Ілічіч вдало зіграв у штрафному господарів та потужно пробив низом. Едерсон забрав м'яч до рук. Та через 2 хвилини справи гостей стали кепські. Гюндоган віддав передачу на Стерлінга у стилі Хаві, вивівши Рахіма віч-на-віч з Голліні. Англієць віддячив німцю голом – 4:1.

Італійці зуміли відіграти гол. Спершу Ілічіч влучив у стійку, після чого Фройлер переправив м'яч у сітку. Та гол було скасовано, адже Ілічіч перебував в офсайді. У цей вечір все чудово було з реалізацією у "Манчестер Сіті". Марез виконав філігранний навіс у штрафний, який замкнув Стерлінг – хет-трик для Рахіма.

Наприкінці матчу "містяни" залишилися у меншості. Другу жовту картку перед собою побачив Фоден, відтак завчасно відправився відпочивати. Можливому, тому господарі більше не забивали голів у грі. 5:1 – впевнена перемога "Манчестер Сіті", який наблизився до плей-офф Ліги чемпіонів.

Завдяки цій перемозі "Манчестер Сіті" за три тури набрав максимальну кількість очок та очолює групу C. Дуру позицію ділять "Шахтар" та "Динамо" Загреб. "Аталанта", яка не набрала жодного очка, аутсайдер групи.