Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

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Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії / headtopics.com

У суботу, 7 грудня, на вболівальників чекає манчестерське дербі. У рамках 16 туру АПЛ "Манчестер Сіті" прийме "Манчестер Юнайтед". Переглянути гру можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Матч "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у суботу, 7 грудня. Початок матчу о 19:30.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

За 15 турів чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" зумів набрати 32 очки. "Червоні дияволи" програють своїм сусідам аж 11 очок.

"Манчестер Сіті" намагається втрутитися у боротьбу за чемпіонство, а МЮ безуспішно женеться за місцем у Лізі чемпіонів.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті
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