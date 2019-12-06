Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч АПЛ

7 грудня "Манчестер Сіті" в рамках 16 туру чемпіонату Англії зустрінеться з "Манчестер Юнайтед". Букмекери оцінили, в якої з команд більше шансів виграти манчестерське дербі.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: прогноз

У новому сезоні підопічні Пепа Гвардіоли не демонструють футболу до якого звикли вболівальники. Зокрема, з 15 матчів у чемпіонаті Англії "містяни" виграли тільки 10. Відставання від "Ліверпуля", який на першій сходинці, вже 11 очок.

Ще гірша ситуація у "Манчестер Юнайтед". Команда Уле Гуннара Сульшера здобула тільки 21 очко й поки навіть не бореться за зону Ліги чемпіонів. За 15 турів "червоні дияволи" виграли тільки 5 поєдинків.

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Прогноз Фаворит Спорт

Беззаперечним фаворитом дербі є "Манчестер Сіті". Перемогу підопічних Пепа Гвардіоли фахівці "Фаворит Спорт" оцінюють коефіцієнтом 1,31. Якщо ж "містяни" здобудуть вольову перемогу – коефіцієнт 6,90.

Абсолютним андердогом гри є "Манчестер Юнайтед". Перемогу "червоних" експерти оцінили коефіцієнтом 9,80. Якщо ж поєдинок завершиться нічиєю – коефіцієнт 5,40.

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Прогноз Pari Match

Попередню домашню гру "Манчестер Сіті" виграв з упевненим рахунком 3:1. Коефіцієнт на те, що "містяни" знову переможуть і ТБ 2.5 – 1,78. У випадку, якщо "Манчестер Сіті" переможе і ТМ 2.5 – коефіцієнт 4,40.

Востаннє "червоні дияволи" перемагали "містян" на виїзді 7 квітня 2018 року, завадивши тим достроково стати чемпіонами Англії. Гра завершилася вольовою перемогою МЮ. Коефіцієнт на те, що "Манчестер Юнайтед" переможе і ТБ 2.5 – 14.

Прогноз 1xbet

Найкращим бомбардиром "Манчестер Юнайтед" є Маркус Рашфорд, який за 16 турів забив уже 9 голів. Коефіцієнт на те, що нападник МЮ зуміє засмутити воротаря "містян" – 3,8.

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У "Манчестер Сіті" також 9 голів встиг провести Серхіо Агуеро, однак він гру з МЮ, ймовірно, пропустить через травму. Відтак, головною зброєю господарів у нападі буде Рахім Стерлінг. Коефіцієнт на його гол – 1,8.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайті Спорт24.