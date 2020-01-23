"МанЮнайтед" зазнав принизливої поразки від "Бернлі", другий гол став окрасою матчу – відео

В рамках 24 туру АПЛ "Манчестер Юнайтед" приймав на власному полі "Бернлі". І зазнав поразки.

Календар матчів АПЛ складений таким чином, що ці ж команди зустрічалися в чемпіонаті за три тижні до цього, перед Новим роком. Тоді МЮ переміг на виїзді 0:2 завдяки голам Марсіяля та Рашфорда. 22 січня "Бернлі" взяв переконливий реванш.

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Перший гол було забито після подачі зі штрафного. М'яч відскочив до Вуда, і він першим з усіх зорієнтувався, потужно пробивши під штангу.

А другим гол, забитий вже по перерві, видався напрочуд красивим. Родрігес прийняв м'яч на куті штрафного майданчика, і завдав потужного удару у дев'ятку воріт де Хеа. Хоча голкіпер і намагався дострибнути до м'яча, той від перекладини опустився за лінією воріт.

"Бернлі" і надалі у другій половині турнірної таблиці. МЮ ж ризикує втратити п'яту позицію після цього туру.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Бернлі