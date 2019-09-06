Марадона очолив аргентинський клуб

Дієго Марадона не довго залишався без роботи, після того, як влітку покинув мексиканський клуб "Дородос". Його новим місцем роботи стала "Хімнасія" з Аргентини.

Інформацію про те, що Марадона очолить "Хімнасію", озвучили у самому клубі. Згодом стало відомо, що легендарний гравець (але не тренер) підписав контракт на сезон 2019/20.

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Марадона після закінчення кар'єри гравця так і не зміг стати достойним тренером. Спочатку він працював з аргентинськими клубами, при цьому як граючий тренер (хоча частину матчів відбував дискваліфікацію). При цьому на той час у нього не було ліцензії. Після цього довший час був поза футболом. Аж поки його не запросили в ОАЕ. Але у більшості з цих клубів він був для привертання медійної уваги, аніж тренерської роботи. При цьому що йому свого часу навіть довірили збірну Аргентини, з якою він пробився на Чемпіонат світу 2010 року.

Влітку 2018 року Марадона був призначений на посаду президента правління футбольного клубу "Динамо-Брест", в якому виступали українські футболісти (зараз там грають Артем Мілевський, Олексій Хобленко та Олександр Нойок). Але і там довго не затримався.