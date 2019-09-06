Марадона очолив аргентинський клуб

16 Читать новость на русском
Дієго Марадона
Дієго Марадона

Дієго Марадона не довго залишався без роботи, після того, як влітку покинув мексиканський клуб "Дородос". Його новим місцем роботи стала "Хімнасія" з Аргентини.

Інформацію про те, що Марадона очолить "Хімнасію", озвучили у самому клубі. Згодом стало відомо, що легендарний гравець (але не тренер) підписав контракт на сезон 2019/20.

Варто побачити: Нападник Бендтнер, який протистоятиме "Динамо" у Лізі Європи, осоромився на тренуванні

Марадона після закінчення кар'єри гравця так і не зміг стати достойним тренером. Спочатку він працював з аргентинськими клубами, при цьому як граючий тренер (хоча частину матчів відбував дискваліфікацію). При цьому на той час у нього не було ліцензії. Після цього довший час був поза футболом. Аж поки його не запросили в ОАЕ. Але у більшості з цих клубів він був для привертання медійної уваги, аніж тренерської роботи. При цьому що йому свого часу навіть довірили збірну Аргентини, з якою він пробився на Чемпіонат світу 2010 року.

Влітку 2018 року Марадона був призначений на посаду президента правління футбольного клубу "Динамо-Брест", в якому виступали українські футболісти (зараз там грають Артем Мілевський, Олексій Хобленко та Олександр Нойок). Але і там довго не затримався. 

 

blog_ava
Повернення полонених українців: що наразі відомо
сьогодні
23023
Теги: Футбол Спорт Дієго Марадона
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Світоліна за підсумками US Open повертається у трійку найсильніших тенісисток світу
сьогодні 17:01 Світоліна за підсумками US Open повертається у трійку найсильніших тенісисток світу
888
Лідер "Шахтаря" розповів, чому відмовився виступати за збірну України
сьогодні 15:39 Лідер "Шахтаря" розповів, чому відмовився виступати за збірну України
618
Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна
сьогодні 14:18 Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна
Михайло Гема 913
Світоліна прокоментувала поразку у півфіналі US Open від Серени Вільямс
сьогодні 10:37 Світоліна прокоментувала поразку у півфіналі US Open від Серени Вільямс
749
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 5 вересня
сьогодні 09:26 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 5 вересня
1532
Новини
Більше новин
Залиште відгук