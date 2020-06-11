Marca назвала найкращих спортсменів XXI століття: в топ-100 увійшов українець
Іспанське видання Marca представило рейтинг топ-100 спортсменів XXI століття. Найкращим виявився 23-разовий олімпійський чемпіон американський плавець Майкл Фелпс.
У топ-10 потрапили двоє футболістів – аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі, який посів сьоме місце і португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду (10-е), повідомляє сайт видання.
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Друге місце зайняв багаторазовий чемпіон світу та переможець Олімпійських ігор з бігу Усейн Болт. До першої трійки також увійшов 20-разовий переможець турнірів серії "Великого шолома" тенісист Роджер Федерер.
У топ-100 виявився український боксер Володимир Кличко – 98 позиція.
Топ-10 найкращих спортсменів XXI століття за версією Marca
1. Майкл Фелпс (плавання);
2. Усейн Болт (біг);
3. Роджер Федерер (теніс);
4. Рафаель Надаль (теніс);
5. Кобі Браянт (баскетбол);
6. Тайгер Вудс (гольф);
7. Ліонель Мессі (футбол);
8. Льюїс Хемілтон (автогонки);
9. Валентино Россі (мотогонки);
10. Кріштіану Роналду (футбол).