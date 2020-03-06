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Марченко слідом за Стаховським програв другий матч на Кубку Девіса

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Ілля Марченко / QTF

6-7 березня чоловіча збірна України з тенісу проводить матч Кубка Девіса проти збірної Китайського Тайбея в рамках плей-офф Світової групи I.

Як відомо, у першому матчі Сергій Стаховський виграв перший сет у Цзен Чун Сіна, однак після цього втратив ініціативу в матчі і зазнав поразки в трьох сетах – 6:3, 1:6, 2:6.

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Другий матч в протистоянні збірних України і Китайського Тайбея в Запоріжжі також завершився поразкою для "синьо-жовтих". Ілля Марченко програв У Тунг-Ліну – 6:4, 6:4.

Суперники провели на корті півтори години. Марченку вдалося реалізувати 2 брейкпоінта з 6-ти, а представник Китайського Тайбея оформив в свій актив 4 шанси на брейк з 5-ти.

  • 7 березня відбудеться парна гра (початок о 12:00), а потім два одиночних поєдинки.
  • Переможець матчу Кубка Девіса між Україною та Китайським Тайбеєм у вересні проведе матч за вихід в кваліфікацію Фіналу Кубка Девіса 2021 року проти однієї зі збірних, яка програє на відбірковому етапі цього сезону.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Сергій Стаховський Новини Спорту Спорт Теніс
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