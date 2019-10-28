Марченко стрибнув у рейтингу ATP, Стаховський продовжує опускатися

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Ілля Марченко
Ілля Марченко / btu.org.ua

Друга ракетка України Ілля Марченко за рахунок виходу в чвертьфінал челленджера в Бресті в рейтингу АТР піднявся на 16 позицій і наблизився до повернення в топ-250.

Найсильніший тенісист країни Сергій Стаховський в Гамбурзі програв у другому раунді і відкотився в рейтингу на два рядки.

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У першій десятці світового рейтингу відбулося кілька змін – піднявся в топ-10 італієць Маттео Берретіні, витіснивши звідти японця Кея Нісікорі. Також з дев'ятої на восьму сходинку перемістився росіянин Карен Хачанов.

Українські тенісисти в оновленому рейтингу ATP (станом на 30 жовтня):

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс Сергій Стаховський ATP
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