Марченко стрибнув у рейтингу ATP, Стаховський продовжує опускатися

Друга ракетка України Ілля Марченко за рахунок виходу в чвертьфінал челленджера в Бресті в рейтингу АТР піднявся на 16 позицій і наблизився до повернення в топ-250.

Найсильніший тенісист країни Сергій Стаховський в Гамбурзі програв у другому раунді і відкотився в рейтингу на два рядки.

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У першій десятці світового рейтингу відбулося кілька змін – піднявся в топ-10 італієць Маттео Берретіні, витіснивши звідти японця Кея Нісікорі. Також з дев'ятої на восьму сходинку перемістився росіянин Карен Хачанов.

Українські тенісисти в оновленому рейтингу ATP (станом на 30 жовтня):