Марченко вдало стартував на престижному турнірі в Італії та зіграє проти іншого українця

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Ілля Марченко
Ілля Марченко / Фото з відкритих джерел

Ілля Марченко успішно стартував на хардовому турнірі в італійському Реканаті. У першому раунді українець в трьох сетах здобув вольову перемогу над Каічі Учідою з Японії.

За 2 години 20 хвилин, проведених на корті, Марченко зробив один брейк, віддавши один гейм на своїй подачі. Матч завершився з рахунком 2:6, 7:6 (5), 6:4.

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У другому раунді Марченко зустрінеться зі ще одним представником України – Сергієм Стаховським. Поєдинок відбудеться в середу, 3 липня, о 12:00 за київським часом.

Цікаво, що на даний момент Стаховський веде з рахунком 6:2 в протистояннях з Марченком.

Нагадаємо, що Марченко і Стаховський не зуміли вийти в основну сітку Вімблдону, програвши в кваліфікації.

Спорт 24 писав, що українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська без проблем змогли подолати перше коло на Вімблдоні.

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Теги: Спорт Теніс
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