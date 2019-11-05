Марченко впевнено вийшов у друге коло турніру в Словаччині

Ілля Марченко пробився до другого раунду турніру Peugeot Slovak Open – ATP Challenger Tour в Братиславі. Українець обіграв Олександра Нєдовєсова з Казахстану.

Ілля Марченко – Олександр Нєдовєсов 2:0 (7:5, 7:6)

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Матч тривав 1 годину 50 хвилин. За час, проведений на корті, українець зумів подати 6 ейсів і реалізував три з чотирьох брейк-пойнтів при одній подвійній помилці.

Нєдовєсов записав на свій рахунок 6 подач навиліт і 2 брейки при 3-х помилках на подачі.

Для тенісистів це був п'ятий очний поєдинок. Ілля Марченко вийшов вперед в статистиці особистих зустрічей 3:2.

У другому раунді в Братиславі суперником Іллі стане четвертий сіяний Каміл Майхржак з Польщі. Для тенісистів це буде перший очний матч.

Раніше Сергій Стаховський також вийшов до другого кола турніру в Братиславі.