Марина Бех-Романчук опублікувала романтично-спокусливе фото зі своїм чоловіком

Одна з найкрасивіших пар українського спорту – це подружжя стрибунки в довжину Марини Бех-Романчук та плавця Михайла Романчука.

В цьому можна пересвідчитися, глянувши на нові фотографії. які Марина опублікувала в Instagram.

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Фото дівчина підписала як "Твій погляд". Хоча те, як Михайло дивиться на свою дружину, на фото не видно. Зате видно погляд самої дівчини та її закохані очі й усмішку.