Марина Бех-Романчук опублікувала романтично-спокусливе фото зі своїм чоловіком
Одна з найкрасивіших пар українського спорту – це подружжя стрибунки в довжину Марини Бех-Романчук та плавця Михайла Романчука.
В цьому можна пересвідчитися, глянувши на нові фотографії. які Марина опублікувала в Instagram.
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Фото дівчина підписала як "Твій погляд". Хоча те, як Михайло дивиться на свою дружину, на фото не видно. Зате видно погляд самої дівчини та її закохані очі й усмішку.
- Марина Бех-Романчук – українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у довжину. Переможниця II Європейських ігор 2019 в Мінську та Універсіади-2019 в Неаполі. На чемпіонаті світу 2019 року виборола срібну медаль, стрибнувши на 6,92 метра.
- Михайло Романчук – плавець, чемпіон Європи 2018 року (400 м вільним стилем та 800 м вільним стилем), чемпіон світу 2018 року у 1500 м вільним стилем на "короткій воді". У 2017 та 2019 році виборював срібні нагороди на 1500 м вільним стилем на чемпіонатах світу.
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