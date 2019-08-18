Марина Бех-Романчук вийшла у фінал Діамантової ліги та завершила кваліфікацію на першому місці

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Марина Бех-Романчук вийшла у фінал Діамантової ліги
Марина Бех-Романчук вийшла у фінал Діамантової ліги / Фото з відкритих джерел

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук без проблем пробилася у фінал Діамантової ліги. Вона посіла перше місце у загальному заліку кваліфікації, де випередила німкеню Малайку Міхамбо аж на п'ять балів.

Хоча закінчила відбіркові змагання Марина Бех-Романчук не на п'єдесталі пошани. 

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Так, на заключному етапі в Бірмінгемі українка стрибнула в довжину на шість метрів 67 сантиметрів, що дозволило їй розміститися на 5 місці. Фінал же Діамантової ліги зі стрибків у довжину відбудеться у Парижі 28 серпня.

А от Ольга Ляхова на останньому етапі втратила прохідне місце у вирішальні змагання. На дистанції 800 метрів українка фінішувала дев'ятою і у фінал Діамантової ліги пропустила представницю Ямайки Натойю Гоул, яка прийшла на фініш шостою.

Дивіться відео: як показала себе Марина Бех-Романчук

Відзначимо, що Марина Бех-Романчук в травні завоювала срібну медаль на першому етапі Діамантової ліги в катарській Досі. У березні спортсменка посіла третє місце на чемпіонаті Європи в приміщенні. У червні стрибунка здобула бронзу на Європейських іграх в Мінську. На початку липня Бех-Романчук завоювала золото на літній Універсіаді в Неаполі. При цьому українка уже пробилася у фінальний етап Діамантової ліги.

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Теги: Новини Спорту Спорт Марина Бех-Романчук Легка атлетика Новини України
Джерело: 24 канал
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