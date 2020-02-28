Марина Бех-Романчук зачарувала новими романтичними фото

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук далі продовжує тішити своїх вболівальників красивими фото.

Фото спортсменка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Я вже хочу весни, а ти?,

– підписала фото спортсменка.

Легкоатлетка спеціалізується на стрибках у довжину і вже встигла вибороти чимало перемог для України.

Українка цього сезону ввійшла в історію легкої атлетики. Бех-Романчук виграла усі змагання у яких брала участь зі стрибком 6,90 метра і довше у приміщенні.

Додамо, українка Марина Бех-Романчук перемогла у найпрестижнішій серії міжнародних легкоатлетичних турнірів World Athletics Indoor Tour.