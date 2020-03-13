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Марина Бех-Романчук зачарувала позитивними фото та спортивною фігурою

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Марина Бех-Романчук / my.ua

На тлі усіх подій про скасування змагань через епідемію коронавірусу, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук не втрачає мотивації, хорошого настрою та продовжує тренуватись. Українка любить ділитись із своїми фанатами красивими фото із відпочинку, тренувального процесу чи світських заходів.

Світлини спортсменка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Можна зазначити, що Марина Бех-Романчук багато часу тренується. Спортсменка спеціалізується на стрибках у довжину. На фото Марина Бех-Романчук завжди виглядає підтягнутою, такій спортивній формі може позаздрити кожен.

Час продовжувати працювати. Хочете більше фото?,
– коротко прокоментувала Бех-Романчук.

Ще одним яскравим фото поділилась українка.

Я люблю те, що я роблю. Люблю спорт та подорожі. Мій активний спосіб життя надихає мене,
– мотиваційно підписала фото спортсменка.

  • Стала першою у загальному заліку серед стрибунок у довжину за підсумками змагань Світового туру в приміщенні-2020.
  • Українка стала лише другою легкоатлеткою в історії легкоатлетичних змагань, якій вдавалось здобути чотири перемоги поспіль зі стрибком 6,90 метра і довше у приміщенні.
  • Отримала звання "Найкраща спортсменка України у жовтні".
  • Українка одружена за українським успішним плавцем Михайлом Романчуком.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Марина Бех-Романчук Легка атлетика
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