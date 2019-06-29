Марину Бех-Романчук зустрів зі змагань чоловік: романтичне фото

Українська легкоатлетка зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук опублікувала у своєму Instagram романтичне сторіс зі своїм чоловіком.

Фото пара зробила в аеропорту "Бориспіль", де, ймовірно, чоловік зустрічав свою кохану зі змагань у Мінську.

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На Європейських іграх у Мінську Марина Бех-Романчук показала третій результат і здобула бронзову нагороду.

Марину та Михайла можна впевнено назвати зірковою парою українських спортсменів. Адже Михайло Романчук — український плавець, чемпіон Європи у 2018 році, срібний призер чемпіонату світу у 2017 році. До цього – медаліст юнацьких олімпійських ігор та чемпіонатів світу і Європи з плавання.

Дякую тобі за все,

– підписала сторіс Марина Бех-Романчук.



Марина Бех-Романчук зі своїм чоловіком // фото з Instagram



"Коли у серці затишок" // фото з Instagram



Минулого разу Марина Бех-Романчук опублікувала фото, де Михайло, ймовірно, зустрічав її зі змагань "Діамантової ліги".

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