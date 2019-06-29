Марину Бех-Романчук зустрів зі змагань чоловік: романтичне фото

196 Читать новость на русском
Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук
Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук / instagram.com

Українська легкоатлетка зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук опублікувала у своєму Instagram романтичне сторіс зі своїм чоловіком.

Фото пара зробила в аеропорту "Бориспіль", де, ймовірно, чоловік зустрічав свою кохану зі змагань у Мінську.

Читайте також: "Найкращий чоловік у світі": Марина Бех-Ромачук показала неймовірне весільне фото

На Європейських іграх у Мінську Марина Бех-Романчук показала третій результат і здобула бронзову нагороду.

Марину та Михайла можна впевнено назвати зірковою парою українських спортсменів. Адже Михайло Романчук — український плавець, чемпіон Європи у 2018 році, срібний призер чемпіонату світу у 2017 році. До цього – медаліст юнацьких олімпійських ігор та чемпіонатів світу і Європи з плавання.

Дякую тобі за все,
– підписала сторіс Марина Бех-Романчук.

бех-романчук і чоловік
Марина Бех-Романчук зі своїм чоловіком // фото з Instagram

марина бех романчук
"Коли у серці затишок" // фото з Instagram
 

Минулого разу Марина Бех-Романчук опублікувала фото, де Михайло, ймовірно, зустрічав її зі змагань "Діамантової ліги".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Мертву дитину знайшли у валізі в Чернівцях: з'явились моторошні деталі про матір хлопчика
29 червня
7836
Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика Марина Бех-Романчук
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
29 червня 22:58 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
10652
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 червня 17:23 Трансфери команд УПЛ: онлайн
4134
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
29 червня 16:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1699
Українці Яремчук та Безус знову забили за бельгійський "Гент" у товариському матчі: відео
29 червня 19:02 Українці Яремчук та Безус знову забили за бельгійський "Гент" у товариському матчі: відео
345
Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
27 червня 14:30 Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
Станіслав Безушко 416
Новини
Більше новин
Залиште відгук