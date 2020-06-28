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Форвард "Хоффенхайма" Крамарич забив принизливий пенальті "Боруссії" Дортмунд: відео
сьогодні , 18:03 Форвард "Хоффенхайма" Крамарич забив принизливий пенальті "Боруссії" Дортмунд: відео
Михайло Гема
Патріотизм – це позиція душі, коли байдуже, що говорять інші, – тенісистка Марта Костюк
27 червня , 13:01 Патріотизм – це позиція душі, коли байдуже, що говорять інші, – тенісистка Марта Костюк
Софія Кулай
"Маріуполь" в меншості відстояв перемогу над "Дніпром-1": відео
18:52, сьогодні "Маріуполь" в меншості відстояв перемогу над "Дніпром-1": відео
Змусив зупинити бій: чемпіон WBC Берчельт брутально забив суперника – відео
12:57, сьогодні Змусив зупинити бій: чемпіон WBC Берчельт брутально забив суперника – відео
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Повернення "Карпат" в УПЛ, операція Василя Вірастюка та інші новини спорту 27 червня
07:30, сьогодні Повернення "Карпат" в УПЛ, операція Василя Вірастюка та інші новини спорту 27 червня
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