"Маріуполь" в меншості відстояв перемогу над "Дніпром-1": відео

"Маріуполь" у неділю, 28 червня, здобув перемогу у рамках 28 туру чемпіонату України над СК "Дніпро-1". Команда Олександра Бабича відстояла перемогу, граючи в меншості.

Маріуполь – Дніпро-1 2:1

Голи: Корнієнко, 23, Кащук, 45+3 – Хобленко, 66

Вилучення: Муравський, 65 (Маріуполь)

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Битва за Лігу Європи

І "Дніпро-1", і "Маріуполь" зберігаються шанси зіграти у Лізі Європи в наступному сезоні, повідомляє 24 канал. Для початку обом командам слід посісти 7 або 8 місце, яке дає право зіграти у плей-офф за путівку у Лігу Європи.

Суперниками "нижньої шістки" будуть клуби, які посядуть 5 та 6 місце у верхньому секстеті. Саме ці чотири команди і розіграють путівку у кваліфікацію Ліги Європи, якщо "Ворскла" 8 липня не виграє Кубок України.

Першу хорошу нагоду у матчі мав Вакулко, але гравець "Дніпра-1" не зміг засмутити голкіпера "Маріуполя" Гальчука.

На 23 хвилині "Маріуполь" відкрив рахунок. Кирюханцев з меж штрафного зробив навіс на дальню стійку, де м'яч у ворота переправив Корнієнко.

Після цього Дмитро Михайленко провів вимушену заміну: Тейлор не зміг продовжити гру і на поле вийшов Супряга.

Та дивідендів це дніпрянам не принесло, адже "азовці" продовжили домінувати. Спершу момент мав Федорчук, який потужно пробив з-за меж штрафного.

Воротар гостей тільки з другої спроби забрав м'яч до рук. А ще через декілька хвилин Биков у стилі Хаві вивів Кулакова віч-на-віч з Юрчуком.

Футболіст "Маріуполя" пробив повз ворота.

У компенсований до першого часу тайм підопічні Олександра Бабича, якого можуть звільнити, подвоїли перевагу. Чемпіон світу 2019 року Кащук потужно вистрілив здалеку точно у нижній кут – 2:0.

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По перерві "Дніпро-1" збільшив оберти і помітно переважав "азовців". Хорошу нагоду на 59 хвилині мав Адамюк. Після подачі з кутового футболіст влучив у стійку.

На 65 хвилині інтрига у матчі відновилася: "Дніпро-1" таки почав втілювати свою перевагу. Муравський у власному штрафному порушив правила проти Хобленка – пенальті. Окрім того, Муравський побачив другу жовту картку й був вилучений з поля.

Пенальті впевнено реалізував Хобленко.

На 73 хвилині Когут з правого флангу прострілив у штрафний. Булеца пробив у дотик у нижній кут, проте Гальчук врятував партнерів. Ще за мить після навісу головою пробивав Адамюк, але м'яч пролетів над поперечиною.

Через шість хвилин поодинокий момент виник у "Маріуполя". Свіжий Топалов прострілив з лівого флангу у штрафний на Фоміна. Але нападник не зумів переправити м'яч у ворота.

Вбивчу нагоду на 84 хвилині змарнував Чичиков, який з близької відстані не обіграв Гальчука. Попри тиск на останніх хвилинах дніпряни не змогли вирвати бодай нічию.

Після цього матчу "Дніпро-1" зберіг 7-у сходинку, проте "Маріуполь" скоротив відставання до одного очка.

Маріуполь – Дніпро-1 відеоогляд

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