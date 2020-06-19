19 червня "Маріуполь" на домашньому полі приймав ФК "Львів" у 27 турі УПЛ. Матч закінчився вневненою перемогою господарів.

Маріуполь – Львів 3:0

Голи: Фомін, 5, 27, Кащук, 90+4

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Господарі відкрили рахунок у матчі швидким голом на 5-й хвилині. Диво-розіграш придумав Фомін на правому фланзі. Стінка в два паси з Полегенько, а потім завершення прострілу в центр штрафної.

Відео першого голу Фоміна

А ще за 20 хвилин той же Руслан Фомін подвоїв перевагу "Марпіуоля": під час виходу один на один із Сарнавським, після передачі Мішньова, він переграв голкіпера за межами штрафного і пробив по порожніх воротах.

Відео другого голу Фоміна

Наприкінці першого тайму "Львів" змарнував нагоду відквитати 1 м'яч. Спершу в руку м'яч потрапив Полегенько після удару головою від Бопесу, а вже потім по воротах здалеку пробив Татарков, але Гальчук впевнено парирував загрозу.

Після перерви напруга у матчі стихла, схоже було, що ФК "Львів" вже змирився з поразкою. На 66-й хвилині вище воріт пробив з центру штрафного Кулаков, повіривши що потрапив у офсайд, якого і близько не було після скидки головою від Фоміна.

На 81-й хвилині стався найнебезпечніший момент у "Львова" – Приймак стріляв дуже небезпечно, поруч зі штангою пролетів м'яч.

На останній додатковій хвилині Кащук поставив крапку у матчі, зробивши рахунок розгромним – 3:0.

Таким чином, "Маріуполь" наблизився до сьомого "Дніпра-1" на 4 очки, але у дніпрян ще гра в запасі. ФК "Львів" йде 11-м (відрив від останніх "Карпат" становить 8 балів).