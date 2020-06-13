13 червня "Маріуполь" зіграв з "Ворсклою" у 26 турі УПЛ. У поєдинку в Запоріжжі сильнішого виявити не вдалось.

Маріуполь – Ворскла 1:1

Голи: Топалов, 74 – Кане, 59

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Минулих вихідних команді із Маріуполя вдалось зіграти в нічию у матчі проти донецького "Олімпіка". На останніх хвилинах зустрічі гості розіграли кутовий і завантажили м'яч у штрафний. Там вдало головою зіграв чемпіон світу Кащук.

На "Ворсклу" ж чекав поєдинок проти команди "Львів". На 13-й хвилині за "Ворсклу" відзначився Кане. Протягом усього поєдинку рахунок матчу тримався мінімальним на користь господарів поля – 1:0. Проте, "Львів" показав справжній характер та вирвав нічию у матчі. Із пенальті на четвертій доданій хвилині забив Шина.

Гра на контратаках

Футболісти "Маріуполя" вийшли на матч у футболках присвячених президентові клубу Володимиру Бойку, який помер п'ять років тому після тривалої хвороби.

Із перших секунд зустрічі "Маріуполь" спробував забити швидкий гол, але захист полтавської команди був на місці. На 11-й хвилині відбувся перший ударом по воротах гостей матчу. Ударом здалеку відзначився Сапай, але м'яч пролетів значно вище воріт.

Декілька небезпечних атак виконала полтавська команда, але голкіпер "Маріуполя" у стилі "Ноєра" врятував команду.

На 16-й хвилині реальну нагоду вийти вперед у рахунку втратила "Ворскла", супернику вдалось заблокувати удар.

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Обидві команди активізувались наприкінці першого тайму.

На 40-й хвилині супермомент мала "Ворскла". Після прострілу з флангу Степанюк мав реальну нагоду засмутити голкіпера суперників. Проте, не зміг вдало пробити, тому м'яч легко забрав до рук Гальчук.

"Маріуполь" швидко відповів гострим моментом. Кулаков небезпечно пробив по воротах Різника, але м'яч пролетів вище воріт.

Нестримний Кане та незарахований гол

На початку другого тайму активний Кане повів свою команду вперед. Але захист "Маріуполя" не спав та не дав загострити гру біля власних воріт.

На 59-й хвилині гостям вдалось вийти вперед у рахунку. Невдало зіграв захист "Маріуполя". Степанюк віддав на ближнього Кулача, а той чудово побачив підключення Кане, який поміж ніг голкіпера влучив у ворота "Маріуполя" – 0:1.

Далі команда Бабича намагалась зрівняти рахунок. Перевага "Маріуполя" втілилась у гол. Флангову передачу Корнієнка замкнув Топалов – 1:1.

Згодом "Маріуполю" вдалось вийти вперед у матчі, але боковий арбітр зафіксував офсайд.

На 82-й хвилині хорошу відповідь завдала "Ворскла". Данило Кравчук завдав потужного удару – голкіпер виявився на місці.

На додаткових хвилинах зустрічі небезпечним ударом відзначився Васін, м'яч пролетів повз стійку. У підсумку матч завершився безкомпромісною нічиєю – 1:1.

"Маріуполю" не вдалось наблизитись до "Дніпра-1", який розташовується на сьомій сходинці таблиці. Після матчу у активі команди Бабича 27 очків.

Полтавська "Ворскла" заочно випередила "Львів" у турнірній таблиці, у активі команди 23 набрані пункти. Команда зі Львова свій матч проведе сьогодні проти донецького "Олімпіка".

Турнірна таблиця УПЛ