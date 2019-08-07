Маріуполь – нідерландський АЗ: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

ФК "Маріуполь" стартує у єврокубках. У матчі третього раунду Ліги Європи азовці зустрінуться із четвертою командою чемпіонату Нідерландів "Алкмар Занстрек".

Фахівці не ставлять на українську команду.

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• Так, коефіцієнт на перемогу АЗ у першому матчі – 1,93

• На тріумф Маріуполя – 3,98

• Цінник нічиєї – 3,54

Також нідерландці є фаворитом у проході в наступний раунд.

• Коефіцієнт на їхній загальний успіх – 1,23

• Прохід Маріуполя – 4,25



Нідерландці є фаворитом у проході в наступний раунд

Чи вдасться українській команді здивувати фахівців, дізнаємося уже у четвер, 8 серпня. Матч Маріуполь – АЗ розпочнеться о 20:00.

Прогноз Pari Match

Букмекерська контора Pari Match бачить нідерландський АЗ явним фаворитом у цьому матчі. Коефіцієнт на перемогу "Маріуполя" у домашніх стінах – 5,00. Звитяга ж АЗ оцінена в 1,73. На те, що у матчі буде нічия – 3,65.

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Уже зараз букмекери оцінили шанси команди вийти в наступний раунд кваліфікації. Шанси українського клубу оцінені вкрай скромно. На те, що "Маріуполь" пройде АЗ коефіцієнт – 6,00. Прохід нідерландців у наступний раунд – коефіцієнт 1,13.

Прогноз Фаворит Спорт

Коефіцієнт на те, що господарям поля вдасться здобути перемогу в один м'яч – 5,50. Якщо ж такого результату досягне АЗ – 3,40. Хороший коефіцієнт на те, що "Маріуполь" виграє обидва тайми – 6,75.

Якщо АЗ переможе маріупольців, але при цьому не пропустить у свої ворота, коефіцієнт 2,46. Коефіцієнт на те, що "Маріуполь" переможе нідерландців і залишить свої ворота недоторканими – 6,75.

Перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Маріуполь" – АЗ відбудеться у четвер, 8 серпня. Стартовий свисток пролунає, о 20:00. Результат матчу читайте на Спорт24.