"Маріуполь" зіграв внічию з "АЗ" у Лізі Європи завдяки неймовірним сейвам Худжамова: відео

"Маріуполь" у матчі проти "АЗ Алкмар" у Лізі Європи у четвер, 8 серпня, міг програти з розгромним рахунком. Але надійна гра воротаря азовців Рустама Худжамова допомогла не пропустити вдома.

Маріуполь – АЗ Алкмар 0:0

Команди розпочали доволі активно. "Маріуполь" декілька разів виходив в атаку. Але Тищенко перший раз не встиг до м’яча, а другий – як слід пробити.

Натомість на 10-й хвилині Максим Чех невдало скинув назад м’яч у власному штрафному майданчику, чим мало не скористалися суперники. Але простріл вздовж лінії воріт під удар вдалося перервати, вибивши м’яч на кутовий.

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Небезпечно було, коли на 15-й хвилині Томас Аувеян наважився на дальній удар. М’яч лише дивом розминувся з верхнім кутом воріт. При цьому Рустам Худжамов лише поглядом провів цей м’яч. Але саме він відбив небезпечний удар Келвіна Стенгса з лінії штрафного майданчика. М’яч летів під перекладину воріт, і голкіпер у карколомному стрибку зумів відбити його.

Свою атаку "Маріуполь" провів всередині першого тайму. Команді вдалося в пас дійти до штрафного майданчика суперника. Від лінії поля навішував Мішньов. Але пас вийшов сильний. Тож Горбунов, який пробивав у підсумку, не зумів як слід обробити м’яч. Тож той полетів вище воріт.

Непогана атака вийшла у "Маріуполя" на 35-й хвилині. Пройшов пас на Вакулу, який п’ятою скинув його на Горбунова, що зробив забігання по флангу. Але захисник так і не зумів як слід розпорядитися. В нього вийшов не то удар, не то простріл. Але як на удар, то занадто неточно, а як на простріл – то нікого з партнерів не було, щоб його замкнути.

На 40-ій хвилині "АЗ" отримав право на небезпечний штрафний. Пробивав Аувеян. Але м’яч зачепив гравця у стінці, і пролетів повз штангу. При цьому невідомо, чи Худжамов врятував би команду, хоча і зреагував на удар.

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За мить – чергова контратака "АЗ", після якої Боаду пробивав головою після навісу. Але знову мимо.

Худжамов врятував "Маріуполь" від пропущеного голу і на початку другого тайму. І знову небезпечно пробивав Стенгс. Та цього разу гравець цілий у кут воріт. На 62-й хвилині Боаду забив гол. Але арбітр його не зарахував. В цій атаці нападник підіграв собі рукою.

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Минає дві хвилини – і знову момент у "АЗ". І знову Аувеян наважився на дальній удар. І знову Худжамов продемонстрував чудову реакцію, перевівши м’яч на кутовий.

На 74-й хвилині команди обмінялися атаками. Чергова атака "АЗ" закінчилася сейвом Худжамова. У відповідь за азовців пробивав Танковський. Але удар низом не став проблемою для голкіпера.

Після цього гравці команди-гостей мали ще декілька нагод. Але кожен раз "Маріуполь" рятував Худжамов.

Натомість коли "Маріуполь" намагався вийти в атаку, то в Танковського не вийшло віддати пас на загострення – його перехопили.

Хоча в останні хвилини зустрічі саме "Маріуполь" мав декілька нагод відзначитися. Але удару Вакули бракувало влучності. Прохід Кірюханцева заблокували.

У підсумку "суха" нічия. "АЗ" 18 разів пробивав по воротах (7 – у площину воріт). У той час як у "Маріуполя" – лише чотири удари, один з яких летів у ворота. Але ця нічия залишає шанси українській команді на прохід у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.