Маріуполь – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

"Маріуполь" в рамках перенесеного четвертого туру чемпіонату України прийме київське "Динамо". Переглянути матч 25-го вересня можна онлайн та по телебаченню.

Матчі "Маріуполя" у чемпіонаті транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший і покаже матч "Маріуполь" – "Динамо" у прямому ефірі. Початок трансляції о 16:55, а сам матч розпочнеться о 17:00.

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Дивитися онлайн "Маріуполь" – "Динамо" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

У попередньому турі УПЛ "Динамо" розтрощило "Ворсклу". У свою чергу "Маріуполь" несподівано відібрав очки в "Зорі".

Результат матчу "Маріуполь" – "Динамо" читайте на сайті Спорт24.