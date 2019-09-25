Маріуполь – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

117 Читать новость на русском
Маріуполь – Динамо: де дивитися онлайн матч 25 вересня 2019 - УПЛ
Маріуполь – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / facebook.com/fcdynamoua

"Маріуполь" в рамках перенесеного четвертого туру чемпіонату України прийме київське "Динамо". Переглянути матч 25-го вересня можна онлайн та по телебаченню.

Матчі "Маріуполя" у чемпіонаті транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший і покаже матч "Маріуполь" – "Динамо" у прямому ефірі. Початок трансляції о 16:55, а сам матч розпочнеться о 17:00.

Читайте також: Маріуполь – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Дивитися онлайн "Маріуполь" – "Динамо" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

У попередньому турі УПЛ "Динамо" розтрощило "Ворсклу". У свою чергу "Маріуполь" несподівано відібрав очки в "Зорі".

Результат матчу "Маріуполь" – "Динамо" читайте на сайті Спорт24.

blog_ava
У пенсіонерки випадково знайшли картину вартістю 6 мільйонів євро: фото
сьогодні
1934
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо ФК Маріуполь
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Якщо не намагатися, то в тебе нічого не вийде, – мотиваційний ролик від Усика
24 вересня 13:33 Якщо не намагатися, то в тебе нічого не вийде, – мотиваційний ролик від Усика
177
Аліссон найкращий воротар, Рапіно – футболістка: усі переможці The Best FIFA Football Awards
24 вересня 10:26 Аліссон найкращий воротар, Рапіно – футболістка: усі переможці The Best FIFA Football Awards
556
Трійка з "Реалу" та Роналду: хто несправедливо потрапив до символічної збірної ФІФА
24 вересня 08:00 Трійка з "Реалу" та Роналду: хто несправедливо потрапив до символічної збірної ФІФА
Михайло Гема 387
"Динамо" громить, "Шахтар" перемагає, фанати протестують: головні підсумки 8 туру УПЛ
23 вересня 12:58 "Динамо" громить, "Шахтар" перемагає, фанати протестують: головні підсумки 8 туру УПЛ
Ігор Саджениця 1321
"Атлетіко" втратив очки, "Вальядолід" Луніна програв: результати 6 туру Ла Ліги й відео голів
23 вересня 10:44 "Атлетіко" втратив очки, "Вальядолід" Луніна програв: результати 6 туру Ла Ліги й відео голів
1055
Новини
Більше новин
Залиште відгук