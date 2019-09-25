"Динамо" у надважкому матчі перемогло "Маріуполь" завдяки голу в доданий час: відео

У середу, 25 вересня, відбувся перенесений матч між "Маріуполем" та "Динамо", матч видався доволі напруженим та з численими моментами біля воріт обох команд. А все у матчі вирішив єдиний гол вже у доданий арбіром час.

Маріуполь – Динамо 0:1

Гол: Вербіч, 90+1

Цей матч мали зіграти ще в середині серпня. Але гру перенесли на пізніший термін через участь обох команд у єврокубках. Це вже втретє матч між "Маріуполем" та "Динамо" переносять.

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Команди розпочали матч не надто активно, більше часу проводячи у позиційних атаках. Результату це не давало. Натомість вже після 15 хвилини господарі створили декілька моментів, коли могли забивати. Однак спочатку Чурко після подачі від Вакули пробивав головою метрів з 10, але повз рамку воріт. Згодом Топалов виходив сам на сам на ворота, але Бойко встиг зіграти на виході, руками вибивши м'яч з під ніг суперника. Пенальті у цьому моменті не було.

Лише після цього "Динамо" "прокинулося". Активним був Циганков, але Родрігеш не дотягнувся до м'яча. Згодом нападник виходив на ворота Худжамова, але голкіпер врятував. Він же спав "Маріуполь" після удару Вербіча. Загалом у першому таймі саме Худжамов претендував на звання героя матчу.

Відео найкращих моментів першого тайму матчі Маріуполь - Динамо

Другий тайм теж розпочався з атаки "Динамо" та впевненої гри Худжамова на лінії воріт. Зважаючи, що атаки не приносили необхідної користі, головний тренер "Динамо" Михайличенко на 60-й хвилині вдався до подвійної заміни – замість Родрігеша та де Пени вийшли Бєсєдін та Шепелєв.

"Динамо" продовжувало тиснути на ворота суперника. І коли вже навіть не рятував Худжамов, йому на допомогу приходили партнери. Так, Яворський вибив м'яч вже з лінії воріт після удару Циганкова.

"Маріуполь" ж міг забити, коли Корнієнко пробивав зі штрафного. Але м'яч таки зачепив гравців, які були в стінці, та вилетів на кутовий. Відповідь "Динамо" – пас на Вербіча, якого ніхто не накрив у штрафному майданчику. Але словенець завозився з м'ячем та момент було втрачено.

Загалом "Динамо" за матч завдало 20 ударів, 12 з яких були у площину воріт. І удар вже у доданий арбітром час таки дав результат. Після подачі Караваєва з флангу головою пробив Вербіч. М'яч від газону таки залетів у ворота.

Саме цей єдиний гол і вирішив все у матчі. У "Маріуполя" ще була можливість зрівняти рахунок. Але подача з кутового ні до чого не призвело.

"Динамо" перемагає та піднімається на третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Маріуполь" залишився на восьмому місці.