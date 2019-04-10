Маріуполь – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

25 Читать новость на русском
Маріуполь – Динамо Киъв - прогноз букмекерів на матч 13 квітня 2019 - УПЛ
Маріуполь – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України / facebook.com/fcdynamoua

Київське "Динамо" на матч 24 туру відправиться на матч проти "Маріуполя". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі. Гра відбудеться у суботу, 13 квітня.

Прогноз на матч "Маріуполь" – "Динамо" 13 квітня

"Динамо" у матчі проти "Маріуполя" не зможе розраховувати одразу на п'ять гравців основи. Дискваліфікацію відбуватимуть Захисники Тамаш Кадар та Томаш Кендзьора, а також півзахисників Віталій Буяльський та Микола Шапаренко. Не зіграє у цьому матчі й Денис Гармаш, який був вилучений у попередньому матчі Кубка України проти "Шахтаря".

Дивіться відео, як "Шахтар" у серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України

Попри це, саме "Динамо" є фаворитом протистояння. І має більше шансів перемогти. При цьому забивши два голи.

Прогноз "Фаворит спорт"

Їх експерти прогнозують перемогу "Динамо" з коефіцієнтом 1,35. На те, що переможе "Маріуполь" – 8,50. Нічия у цьому матчі – 5,25.

При цьому букмекери очікують, що у матчі буде чимало голів. Ставка "тотал матчу більше 3,0" – 2,16. Натомість "тотал матчу менше 2,5" – 2,17. На те, що "Динамо" заб'є гол у цьому матчі (індивідуальний тотал Динамо більше 0,5) – ставка 1,05. Гол гравців "Маріуполя" є менш очікуваним (індивідуальний тотал Маріуполь більше 0,5) – аж 1,79.

Прогноз PariMatch

Букмекери цієї контори теж прогнозують перемогу "Динамо". Коефіцієнт на киян – 1,38. Натомість перемога "Маріуполя" – 8,10. Нічия у матчу оцінена в 4,90.

Читайте також: Тайсон після матчу підтримав Циганкова, гравець "Динамо" одразу йому відповів

Щодо голів, то експерти очікують, що "Динамо" двічі зможе забити. "Індивідуальний тотал Динамо більше 1,5" – 1,52. На те, що "Маріуполь" не пропустить двічі від "Динамо" (індивідуальний тотал Динамо менше 1,5) – 2,44.

Прогноз 1xbet

У них найвищий коефіцієнт на "Динамо" та найменший – на "Маріуполь". На те, що господарі зможуть здобути три очки – 7,80. У той час як перемога "Динамо" – 1,39. Нічия – 4,9.

Букмекери теж очікують, що у матчі може бути два або три голи. "Тотал матчу більше 2,5" –  1,75. "Тотал матчу менше 2,5" – 1,95. При цьому ставка на те, що обидві команди заб'ють – 2,09.

Матч "Маріуполь" – "Динамо" відбудеться у суботу, 13 квітня. Початок зустрічі о 14:00. Відео голів та огляд матчу – на Спорт24.

blog_ava
В Україну йдуть заморозки: де і коли чекати похолодання
сьогодні
12827
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо УПЛ ФК Маріуполь
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – хто такий наступний суперник Василя Ломаченка
сьогодні 16:30 Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – хто такий наступний суперник Василя Ломаченка
Михайло Гема 258
"Ліверпуль" комфортно здолав "Порту": відео
сьогодні 08:10 "Ліверпуль" комфортно здолав "Порту": відео
556
У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео
9 квітня 17:42 У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео
518
"Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото
9 квітня 17:26 "Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото
746
Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал
9 квітня 14:41 Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал
407
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук