Маріуполь – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Київське "Динамо" на матч 24 туру відправиться на матч проти "Маріуполя". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі. Гра відбудеться у суботу, 13 квітня.

Прогноз на матч "Маріуполь" – "Динамо" 13 квітня

"Динамо" у матчі проти "Маріуполя" не зможе розраховувати одразу на п'ять гравців основи. Дискваліфікацію відбуватимуть Захисники Тамаш Кадар та Томаш Кендзьора, а також півзахисників Віталій Буяльський та Микола Шапаренко. Не зіграє у цьому матчі й Денис Гармаш, який був вилучений у попередньому матчі Кубка України проти "Шахтаря".

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Попри це, саме "Динамо" є фаворитом протистояння. І має більше шансів перемогти. При цьому забивши два голи.

Прогноз "Фаворит спорт"

Їх експерти прогнозують перемогу "Динамо" з коефіцієнтом 1,35. На те, що переможе "Маріуполь" – 8,50. Нічия у цьому матчі – 5,25.

При цьому букмекери очікують, що у матчі буде чимало голів. Ставка "тотал матчу більше 3,0" – 2,16. Натомість "тотал матчу менше 2,5" – 2,17. На те, що "Динамо" заб'є гол у цьому матчі (індивідуальний тотал Динамо більше 0,5) – ставка 1,05. Гол гравців "Маріуполя" є менш очікуваним (індивідуальний тотал Маріуполь більше 0,5) – аж 1,79.

Прогноз PariMatch

Букмекери цієї контори теж прогнозують перемогу "Динамо". Коефіцієнт на киян – 1,38. Натомість перемога "Маріуполя" – 8,10. Нічия у матчу оцінена в 4,90.

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Щодо голів, то експерти очікують, що "Динамо" двічі зможе забити. "Індивідуальний тотал Динамо більше 1,5" – 1,52. На те, що "Маріуполь" не пропустить двічі від "Динамо" (індивідуальний тотал Динамо менше 1,5) – 2,44.

Прогноз 1xbet

У них найвищий коефіцієнт на "Динамо" та найменший – на "Маріуполь". На те, що господарі зможуть здобути три очки – 7,80. У той час як перемога "Динамо" – 1,39. Нічия – 4,9.

Букмекери теж очікують, що у матчі може бути два або три голи. "Тотал матчу більше 2,5" – 1,75. "Тотал матчу менше 2,5" – 1,95. При цьому ставка на те, що обидві команди заб'ють – 2,09.

Матч "Маріуполь" – "Динамо" відбудеться у суботу, 13 квітня. Початок зустрічі о 14:00. Відео голів та огляд матчу – на Спорт24.