"Маріуполь" вирвав перемогу у матчі з "Дніпро-1" завдяки неймовірному голу Федорчука

У неділю, 20 жовтня, "Маріуполь" на власному полі приймав "Дніпро-1". Все у матчі вирішив єдиний гол, який забив півзахисник господарів Федорчук.

Маріуполь – Дніпро-1

Гол: Федорчук, 81

На початку матчу команди більше приглядалися один до одного. Тож моментів було не так і багато. Та варто відзначити невдалу гру воротаря "Дніпро-1" Юрчука, через якого команда могла пропускати значно більше. Спочатку він невдало зіграв на виході, коли Чурко отримав пас зі своєї половині поля. Голкіпер пішов на перехоплення, але коли зрозумів, що не встигне, почав задкувати. Удар суперника застав його в напівположенні. Врятувало гостей те, що Чурко не влучив у рамку воріт – м'яч пролетів повз дальній кут.

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Вдруге Юрчук зіграв невдало у власному штрафному після пасу Папи. Захисник віддав м'яч своєму голкіперу в боротьбі з суперником. Воротар хотів його вибити, але той зрізався йому з ноги. Небезпеку вдалося ліквідовувати тому ж таки Папі.

На це все "Дніпро-1" відповів ударом головою Когута. Але м'яч пролетів повз рамку воріт.

Забивати "Маріуполь" міг ще у першому таймі. Горбунова збили поблизу штрафного майданчика. Він же і пішов виконувати стандарт. Але м'яч після його удару влучив у перекладину воріт.

Дещо вирівняти гру гостям вдалося лише у другому таймі. Розпочалося все з моменту Коркішко, але він не влучив у рамку воріт. Згодом "Маріуполь" виручить Гальчук, вдало зігравши на випередження.

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Єдиний гол було забито незадовго до кінця матчу. Федорчук підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика суперників, обігрався з партнером та пробив. На відміну від попередніх ударів гравців "Маріуполя", цього разу м'яч полетів у площину воріт.

Невдовзі господарі могли подвоювати перевагу, коли головою пробивав Мішньов після навісу Горбунова. Але воротар зачепив м'яч, після цього той влучив у гравця "Маріуполя".

Врятувати нічию для "Дніпро-1" міг Багатов. Але Гальчук в рамці воріт діяв надійно.

Маріуполь – Дніпро-1 відео моментів матчу

"Маріуполь" перемагає та перериває серію з п'яти матчів без перемог у чемпіонаті. Окрім того, ця перемога дозволила команді обійти "Дніпро-1" у турнірній таблиці. Однак обидві команди і надалі у другій шістці.