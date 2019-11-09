"Карпати" врятували нічию проти "Маріуполя" завдяки пенальті на останній хвилині: відео

У матчі між "Маріуполем" та "Карпатами" у суботу, 9 листопада, львівська команда оформила камбек. При цьому "Карпати" зробили це на третій компенсованій хвилині зустрічі завдяки пенальті. Матч закінчився внічию 2:2

Маріуполь – Карпати 2:2

Голи: Чурко, 15, Мішньов, 55 – Назарина, 59, 90+3 (пен)

"Маріуполь" на права господаря активніше розпочав матч. Вже на 4-й хвилині Вакула міг забивати, але обігравши суперників, пробити не зумів. Але така активність принесла результат. Мішньов розпочав атаку, отримав пас на фланг, скористався помилкою захисників "Карпат", які залишили Чурка самого. Саме на В'ячеслава і пішов пас. Гравцю з лінії штрафного залишалося лише не влучити в голкіпера, що він і зробив.

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Загалом у першому таймі було чимало боротьби – як підсумок одразу чотири жовті картки у гравців "Карпат" за перші 45 хвилин матчу. "Маріуполь" більше контролював гру. "Карпати" намагалися на це хоч чимось відповідати, але попереду мало що вдавалося.

У другому таймі продовжилася боротьба. Тож голкіперу гостей Кудрику довелося чимало вступати в гру. Та на 55-й хвилині він пропустив вдруге. Однак варто відзначити, що Мішньов, який забивав гол, в цій атаці перебував у положенні поза грою. Однак арбітр не зарахував офсайд, а от гол – так.

"Карпати" на це відповіли мало не одразу. після прострілу з флангу Понде головою продовжив політ м'яча, і ніким не прикритий Назарина на дальній штанзі скоротив відставання у рахунку.

"Карпати" могли зрівняти рахунок після удару Деди. Молодий нападник пробивав вже мало не по порожніх воротах після подачі зі штрафного, але гравці "Маріуполя" винесли м'яч майже з лінії воріт.

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Однак саме Деда допоміг "Карпатам" зрівняти рахунок. Яворський збив нападника у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Пробивати пішов Назарина і зрівняв рахунок у матчі. Це було вже на останній компенсованій хвилині зустрічі. Одразу після цього пролунав фінальний свисток.

"Карпати" не переривають серію без перемог. Однак набирають очки, які їм необхідні в боротьбі за збереження місця в УПЛ. Натомість "Маріуполь" втрачає можливість закріпитися в топ-6. Команда і надалі на шостому місці, але відрив від сьомого "Олімпіка" лише три очки. При цьому "олімпійці" ще свій матч не зіграли.