"Маріуполь" та "Львів" у грі з двома вилученнями не змогли виявити сильнішого: відео

"Маріуполь" та ПФК "Львів" зустрілися у рамках 17 туру чемпіонаті України. У матчі з двома вилученнями клуби не зуміли з'ясувати сильнішого.

Маріуполь – Львів 0:0

Вилучення: Танковський, 66 – Брактов, 48

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На перших хвилинах жодному колективу не вдалося продемонструвати змістовний футбол. Відтак, на полі велася досить груба фізична боротьба. На 17 хвилині першою активністю вибухнули гості.

Сабіно потужним ударом перевірив реакцію Гальчука – голкіпер "Маріуполя" врятував партнерів. На 27 хвилині "Львів" мав підстави відкрити рахунок. Ренан з лінії воротарського головою влучив у поперечину після прекрасного навісу Татаркова.

До завершення тайму "Львів" володів ініціативою, але не втілив її у забитий гол. Не було моментів і в "азовців", які за першу половини гри завдали тільки одного удару у ствір воріт "містян".

На старті другого тайму "Львів" опинився у скрутному становищі. Арбітр вилучив Браткова за зрив контратаки "Маріуполя". Але "Маріуполь" не встиг скористатися більшістю.

На 66 хвилині господарів підвів Танковський. В'ячеслав увійшов у штрафний майданчик "Львова" та хотів пробити, але відпустив м'яч. Намагаючись повернути м'яч, Танковський дуже грубо зіграв проти Люльки – пряме вилучення.

На гол за 90 з гаком хвилин команди так і не награли – 0:0. Завдяки нічиїй "Львів" обійшов у турнірній таблиці "Карпати" й посідає 10-е місце. "Маріуполь" з 19 очками – сьомий.

Маріуполь – Львів відеогляд матчу

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