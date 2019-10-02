"Маріуполь" обіграв львівський "Рух" та вийшов в 1/8 фіналу Кубка України

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"Маріуполь" обіграв львівський "Рух" та вийшов в 1/8 фіналу Кубка України

Визначився останній учасник 1/8 фіналу Кубка України. Ним став "Маріуполь", який на виїзді обіграв львівський "Рух".

Рух – Маріуполь 0:1

Гол: Горбунов, 75
Вилучення: Ернест, 77 (Рух)

Матч мав відбутися ще 25 вересня, коли відбулися й інші матчі 1/16 Кубка України. Але на цей день перенесли матч "Маріуполя" проти київського "Динамо". Тож "Рух" та "Маріуполь" зіграли аж 2 жовтня.

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Все у матчі вирішив єдиний гол, який було забито на 75-й хвилині. "Маріуполь" отримав право на штрафний удар неподалік від воріт суперника. біля м'яча були Горбунов та Федорчук. Пробив перший, який, перекинувши стінку, відправив м'яч під перекладину воріт.

А за декілька хвилин "Рух" залишився у меншості. Ернест, який вийшов на заміну, грубо зіграв проти суперника, який був без м'яча. За що і отримав пряму червону картку.

"Маріуполь" виходить в 1/8 фіналу Кубка України. Свого суперника клуб дізнається вже у четвер, 3 жовтня, під час жеребкування.

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Теги: Спорт Футбол ФК Маріуполь Кубок України
Джерело: 24 канал
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