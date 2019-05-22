"Олександрія" вперше завоювала бронзові нагороди УПЛ завдяки нічиїй з "Маріуполем": відео

"Олександрія" у матчі проти "Маріуполя" достроково оформила бронзові нагороди чемпіонату України. Підопічні Володимира Шарана зіграли внічию й стали недосяжними для суперників. Однак матч з "азовцями" виявився нервовим.

Маріуполь – Олександрія 1:1

Голи: Піхальонок, 29 (пен.) – Запорожан, 45 (пен.)

Вилучення: Яворський, 44 (Маріуполь)

Незабитий пенальті: Зубков, 9 (Маріуполь)

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Уже на 8-й хвилині матчу арбітр призначив пенальті у ворота "Олександрії". Микицей порушив правила проти Фоміна, який встиг проштовхнути м'яч. Пенальті вирішив виконати Зубков. Футболіст слабко пробив у кут і Паньків дуже легко спіймав м'яч. За дві хвилини у "Маріуполя" пройшла класна атака правим флангом, але Мишньов не замкнув крос на дальній стійці.

Після цього ініціативу перехопила "Олександрія". Перший момент у гостей виник на 15 хвилині. Бухал небезпечно пробив головою після кутового, але м'яч полетів вище воріт. На 26 хвилині Лучкевич небезпечно вистрілив з-за меж штрафного й змусив Худжамова перевести м'яч на кутовий. Після цього "Маріуполю" вдалося провести хорошу позиційну атаку й забити гол. Паньків вийшов з воріт на перехоплення навісу й м'яч відлетів до Піхальонка, який забив чудовий гол.

Пропущений гол ще більше активізував підопічних Володимира Шарана, які побігли відіграватися. На 38 хвилині Банада влучив у поперечину. Худжамов невдало викинув м'яч і покинув ворота. Однак удару Банади трішки забракло точності. Відразу після цього "Маріуполь" міг забивати вдруге. Мишньов вийшов віч-на-віч з Паньківим, але не зумів переграти воротаря.

А на 44 хвилині "Олександрія" зрівняла рахунок. Арбітр призначив пенальті за фол Яворського на Сітало. Яворський отримав пряме вилучення, а Запорожан реалізував удар з 11 метрів – 1:1.

Маріуполь – Олександрія – відео кращих моментів першого тайму

По перерві "Олександрія" взялася реалізовувати чисельну більшість, однак гості не відзначалися особливою креативністю. Перший гострий момент в "Олександрії" був на 59 хвилині. Банада пробив точно в нижній кут, але Худжамов парирував удар. На 65 хвилині дальнім ударом перевірив увагу Худжамова Лучкевич. Голкіпер відбив небезпечний постріл.

На 70-й хвилині сам для себе гострий момент створив Пономар. Футболіст "Олександрії" увірвався у штрафний господарів і пробив у кут. Проте Худжамов був готовий до удару й спіймав м'яч. На 79 хвилині Пономар пробивав з меж штрафного азовців, але вдарив надто високо. У другому таймі голів вболівальники не дочекалися й гра завершилася нічиєю 1:1.

"Олександрія" набрала 49 очок і стала недосяжною у турнірній таблиці для "Зорі" та "Маріуполя". Це означає, що команда з однойменного міста вперше у своїй історії виграла бронзові нагороди чемпіонату України.