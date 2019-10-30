"Маріуполь" обіграв "Олімпік" у Кубку України завдяки голу в компенсований час: відео

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Маріуполь – Олімпік: огляд, рахунок, відео голів матчу 30.10.2019 – Кубок України

У матчі 1/8 фіналу Кубка України відбулося так зване дербі Донецької області – "Маріуполь" приймав "Олімпік". Все у матчі вирішив гол у компенсований арбітром час

Маріуполь – Олімпік 1:0

Гол: Чурко, 90+4

Команди провели матч на зустрічних курсах. Моменти виникали біля воріт обох команд вже після стартового свистка. Ще на початку матчу Гальчук та Пеньков неодноразово були змушені вступати в гру. Їм вдавалося зберігати свої ворота у недоторканості. Команди ж грали в атакувальний футбол, не затримуючи м'яч в центрі поля надовго.

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У другому таймі небезпечний момент виник у Дава. Однак захисник не дотягнувся до м'яча за метр від лінії воріт. У відповідь Чарльз влучив у штангу.

Здавалося, що команди так і не виявлять переможця в основний час. Однак на третій компенсованій хвилині господарі отримали право на штрафний у близькості до воріт суперників. Біля м'яча було одразу троє гравців, але пробив Чурко. Він перекинув стінку та відправив м'яч під саму штангу. Пеньков у стрибку до м'яча дотягнувся, але відбити його як слід не зумів, тож той залетів за лінію воріт. Майже одразу після цього пролунав фінальний свисток.

"Маріуполь" перемагає та виходить у чвертьфінал Кубка України. Ім'я свого суперника "азовці" дізнаються згодом.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Кубок України ФК Маріуполь ФК Олімпік
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