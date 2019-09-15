Вісенте Гомес дебютував на чолі "Олімпіка" яскравою нічиєю з "Маріуполем": відео

"Маріуполь" та "Олімпік" своїм матчем відкрили недільну програму 7-го туру чемпіонату України з футболу. Команди розписали яскраву нічию.

Маріуполь – Олімпік 1:1

Голи: Кирю ханцев, 42 – Імері, 58

Незабитий пенальті: Політило, 62 (Олімпік)

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У першому таймі на футбольному полі здебільшого велася боротьба. Першу хорошу нагоду відзначитися аж на 34 хвилині мали "азовці". Топалов класно увірвався у штрафний донеччан і пробив по воротах, але не потрапив у ціль.

Під завісу першого тайму "Маріуполь" відкрив рахунок. Кирюханцев пройшов по правому флангу, зіграв у стіночку з Чурко, й пробив лівою ногою у дальній кут воріт – 1:0.

Відео голу Кирюханцева

По перерві підопічні Вісенте Гомеса помітно додали й "Маріуполь" вимушений був захищатися. "Перший дзвінок" для "азовців" пролунав на 55 хвилині. Після навісу у штрафний Діейе випередив воротаря, але пробив мимо. Через чотири хвилини "Олімпік" зрівняв рахунок.

Після навісу з флангу Матар в дотик скинув на Імері, який завдав удар точно кут. Допоміг гравцю донеччан рикошет від захисника, після якого м'яч опинився у воротах Рустама Худжамова.

Ще через три хвилини "Олімпік" заробив пенальті, відтак отримав чудову нагоду вийти вперед. Та Худжамов продемонстрував чудеса реакції. Рустам відбив удар Політила.

Команда Вісенте Гомеса повністю володіла ініціативою в другому таймі й підопічні Олександра Бабича багато помилялися. Зокрема, на 70 хвилині "обрізка" господарів дозволила пробити Матару. Після цього м'яч відскочив до Пасіча, який гостро вистрілив у кут, але Худжамов врятував партнерів.

На 78 хвилині воротар "Маріуполя" в чергове став рятівником. Рустам відбив вкрай небезпечний удар Пасіча зі штрафного. Ще один стовідсотковий шанс "олімпійці" мали на 84 хвилинні. Євген Пасіч вийшов віч-на-віч з Худжамовим і хотів пробити тому між ніг, але Рустам здійснив черговий сейв.

Зрештою, жодна з команд не спромоглася вирвати перемогу й клуби розійшлися миром.