"Маріуполь" орендував чергового гравця в "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" віддав в оренду в "Маріуполь" чергового молодого вихованця. Цього разу – нападника Андрія Кулакова.

Нападник "Шахтаря" буде виступати за азовців на правах оренди. Термін угоди розрахований на один сезон.

Андрій Кулаков став вже шостим гравцем, який перейшов з "Шахтаря" в "Маріуполь" на правах оренди. До цього до клубу перейшли захисник Віктор Корнієнко та чотири півзахисники Максим Чех, Олексій Кащук, В'ячеслав Танковський та Дмитро Топалов. Також "Маріуполь" підписав угоду з Сергієм Чоботенком, який минулого сезону виступав за клуб на правах оренди.

До слова: Трансфери команд УПЛ

Щодо Андрія Кулакова, то він народився 28-го квітня 1999 року. Вихованець академії харківського "Металіста". В академію "Шахтаря" Андрій перебрався в 2016-му році. У юнацькій першості забив 19 голів. У минулому сезоні став кращим бомбардиром молодіжного чемпіонату, забивши 14 голів у 28-ми іграх за "гірників". Виступав у юнацькій лізі УЄФА та за різні збірні України.