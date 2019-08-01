"Маріуполь" отримав суперника у кваліфікації Ліги Європи

Відбулися матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. відтак визначилися команди, які зіграють у третьому кваліфікаційному раунді. Саме з цієї стадії у турнірі стартує "Маріуполь".

Під час жеребкування, яке відбулося 22 липня, "Маріуполю" у суперники випав переможець пари "АЗ Алкмаар" (Нідерланди) – "Хекен" (Швеція).

Перший матч між цими командами у Нідерландах закінчився внічию 0:0. Натомість у Швеції "АЗ Алкмаар" переміг 3:0 завдяки голам Боату, Стенгса та Тіла. Відтак саме проти голландської команди й зіграє "Маріуполь".

До слова: Ліга Європи: результати матчів 1 серпня

Перший матч "Маріуполь" – "АЗ Алкмаар" відбудеться 8 серпня на полі української команди. "Маріуполь" свої домашні матчі в єврокубках грав в Одесі. А вже 15 серпня команди зіграють матч-відповідь у Нідерландах.