"Маріуполь" переміг "Зорю" в боротьбі за четверте місце, забивши гол у порожні ворота: відео

Луганська "Зоря" та "Маріуполь" в останньому турі УПЛ в четвер, 30 травня, розігрували четверте місце в чемпіонаті. Воно давало можливість пізніше стартувати у кваліфікації Ліги Європи. Кращі шанси на це місце були у "Зорі", але вона програла цей матч.

Маріуполь – Зоря 3:1

Голи: Зубков, 66, Вакула, 67, Борячук, 90+5 – Піхальонок, 12 (авт)

"Маріуполю" треба було лише перемагати, "Зорю" влаштовувала і нічия. Та саме луганська команда вийшла вперед на початку матчу. Обмінявшись рядом гострих моментів, гол у ворота "Маріуполя" забив захисник азовської команди. Після прострілу Луньова, Піхальонок зрізав м'яч у власні ворота. Хоча воротар Гальчук виходив на перехоплення.

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Команди активно продовжили пробивати по воротах один одного. До кінця тайму "Маріуполь" завдав чотири удари (два – у площину воріт). "Зоря" на це відповіла десятьма ударами, шість з яких полетіли в рамку воріт.

"Маріуполь" на другий тайм вийшов націленим на боротьбу. Головний тренер команди одразу провів заміну, випустивши на поле Вакулу. І це спрацювало. Азовці прибрали м'яч до своїх ніг. На що гості відповідали гострими контратаками.

Все у матчі кардинально змінилося за дві хвилини. На 66-ій хвилині Зубков забив після пасу Вакули. При цьому зробив це красиво – з розвороту у падінні. А за хвилину Вакула забив після пасу Зубкова. Півзахисник пробив обвідним ударом під руку голкіперу Шевченку.

Тепер вже "Зорі" треба було забивати. Але гравці луганського клубу ніяк не могли завдати прицільного удару. Також на допомогу "Маріуполю" приходила рамка воріт – Будківський влучив у перекладину, а Арвеладзе – у штангу.

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Коли вже йшов доданий арбітром час, "Зоря" пішла на штурм воріт. Але "Маріуполь" не тільки зумів відбитися, але й вийшов у швидку атаку. Шевченко вийшов з воріт на перехоплення, але Борячук без проблем обіграв його. І відправив м'яч у порожні ворота майже з центру поля.

"Маріуполь" перемагає та піднімається на четверте місце. Команда стартуватиме у кваліфікації Ліги Європи з третього кваліфікаційного раунду. "Зорі" доведеться розпочинати свій єврокубковий шлях з другого кваліфікаційного раунду.