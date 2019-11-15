"Маріуполь" планує зіграти декілька матчів на полі суперників через будівництво на стадіоні

Футбольний клуб "Маріуполь" планує оновлення на стадіоні імені Володимира Бойко. Через те, що ремонтні роботи можуть затягнутися, у клубі не виключають того, що їм доведеться зіграти декілька матчів поспіль на виїзді.

Інформацію про це підтвердив віцепрезидент "Маріуполя" Андрій Санін, коментуючи можливі оновлення на стадіоні.

"На даний момент проходять обов’язкові процедури з підготовки (затвердження проєкту, тендер і інші). Сподіваємося, що в наступному році на стадіоні з'явиться нове трав'яне поле з сучасної "начинки" (дренажна система, підігрів прикореневого шару, система автоматичного поливу). Будівництво займе два-три місяці. Якщо роботи до початку чемпіонату не закінчаться, то будемо домовлятися з суперниками, щоб перенести матчі першого кола на їх поля. Ще будуть встановлені електронні турнікети. Паралельно запустимо продаж квитків на нашому сайті. Будь-який уболівальник з дому зможе замовити квиток, видрукувати його і не стояти в чергах біля кас", – запевнив Андрій Санін.

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Нагадаємо, "Маріуполь" грає на стадіоні імені Володимира Бойко, який є у муніципальній власності. Він розрахований на 12680 місць. З них під дахом – 8605, відкритих – 4075. Однак грати матчі єврокубків в Маріуполі команда не може. Та не через стадіон, а через чималу віддаленість від міжнародних аеропортів. Найближчий – в Запоріжжі, який за 5-6 годин їзди від Маріуполя. За правилами УЄФА, аеропорт має бути максимум за 2 години дороги від місця проведення матчу.