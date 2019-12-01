"Маріуполь" сенсаційно зіграв внічию з "Шахтарем": відео

У матчі між "Маріуполем" та донецьким "Шахтарем" у неділю, 1 грудня, було зафіксований дещо сенсаційний результат. "Маріуполь" зумів зіграти внічию проти лідера чемпіонату.

Маріуполь – Шахтар 1:1

Голи: Путря, 49 – Тайсон, 15 (пен)

"Шахтар" в цьому сезоні лише один раз втратив очки. Це сталося в матчі проти "Олександрії", коли команди зіграли внічию. Нічия – це найкращий показник у "Маріуполя" у матчах проти "Шахтаря". Азовці не виграли жодного матчу проти суперників.

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На цей матч "Маріуполь" вийшов резервним складом. Все через те, що орендовані у "Шахтаря" гравці не могли зіграти у цій грі. "Шахтар" теж не зіграв основою. Але через травми. Тож попереду зіграв Сікан (замість нього згодом вийде Борячук).

Попри явний статус фаворита, "Шахтар" мало не першим пропустив. Пятов був змушений грати за межами штрафного головою, зігравши на випередження. Попереду опинився Полегенько, який міг забивати.

Однак саме Полегенько і "привіз" гол своїй команді. Коноплянка отримав пас у штрафний майданчик від Степаненка та одним дотиком прокинув м’яч повз Полегенька. Гравець "Маріуполя" зачепив суперника, і арбітр одразу призначив пенальті. Його й реалізував Тайсон, пробивши у кут воріт.

Відео голу Тайсона

Але на цьому проблеми для "Маріуполя" не закінчилися. Фомін, який і так багато матчів пропустив через травму, отримав ушкодження і в грі з "Шахтарем". В одному з епізодів він зіштовхнувся з Хочолавою і не зумів продовжити гру. Його замінив юний Вискренбенцев.

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Попри пропущений гол, "Маріуполь" не збирався здаватися. Однак пройти захисні редути суперника вдавалося не завжди. "Шахтар" контролював гру. Тож шанс у господарів був зі стандарту. Зі штрафного пробивав Горбунов, та Пятов відбивав би цей удар, але м’яч влучив у штангу.

Забив гол "Маріуполь" вже у другому таймі. Все після помилки захисту "Шахтаря", Болбат вибивав м'яч головою, але той в нього зрізався та полетів у бік своїх воріт, після чого влучив у перекладину. Путря першим опинився на добиванні й відправив м'яч у за лінію воріт.

Відео голу Путрі

Після цього "Шахтар" кинувся забивати. Тиск на ворота азовців посилювався. Забивати міг Коноплянка, але Євген пробив занадто просто у швидкій атаці команди.

На заміну вийшов Соломон, який мав момент, але влучив і Сікана. Згодом сам Сікан міг забивати, але не влучив у рамку воріт після подачі з кутового.

"Маріуполь" ж гру провів на контратаках. Моменти виникали, але реалізувати їх команда не зуміла. Хоча на 86-й хвилині м'яч ще раз побував у воротах "Шахтаря". Але Путря, який забив, перебував в офсайді.

"Шахтар" втрачає очки, але залишається на першому місці. Відрив від "Динамо" занадто великий. Натомість "Маріуполь" завдяки набраному очку тепер залишається серед претендентів на топ-6.