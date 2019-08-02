"Маріуполь" стартує у Лізі Європи: що відомо про суперника "азовців" – АЗ Алкмар

"Маріуполь" 8-го та 15-го серпня проведе два матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Суперником українського клубу буде клуб з Нідерландів – АЗ Алкмар.

Минулий сезон

У минулому сезоні АЗ було складно конкурувати на внутрішній арені, оскільки всі трофеї здобув неймовірний "Аякс". Амстердамці виграли національну першість (Ередивізію) та Кубок Нідерландів.

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Таким чином, "сирні фермери" вимушені були боротися тільки за Лігу Європи. Команда Джона ван ден Брома посіла четверте місце, чим гарантувала собі місце у кваліфікації Ліги Європи. Однак наставника звільнили, тому його місце посів Арне Слот.

У Кубку Нідерландів АЗ дійшов до півфіналу. У цьому раунді майбутнього суперника "Маріуполя" вибив "Віллем II" по серії пенальті.

Попередній раунд кваліфікації

Свій шлях у Лізі Європи АЗ розпочав з другого кваліфікаційного раунду. Суперником нідерландців був шведський клуб "Хеккен". Перший матч у Нідерландах завершився нічиєю 0:0.

У повторній зустрічі АЗ розгромив скромного суперника, забивши три голи.

Нові гравці

У літнє трансферне вікно в АЗ перейшов тільки один футболіст. 28-річний Йорді Класі безкоштовно перейшов з англійського клубу "Саутгемптон".

Водночас нідерландський клуб покинули восьмеро футболістів: Адам Махер, Нік Олей, Рікардо Ван Рейн, Ілиасс Бел Хассані, Ондржей Мигалик, Матс Сентьенс, Піт Велтхейзен, Місс Ходімепйкерс

Ключові футболісти

Лідерами "червоно-білих" є марокканець Уссама Ідрісса, який забив у минулому сезоні 8 голів і віддав 7 гольових передач у 32 матчах і 34-річний ветеран Рон Влаар, який у складі збірної Нідерландів брав участь у чемпіонаті світу 2014.

Героєм протистояння зі шведським "Хеккеном" став 18-річний Майрон Боада, який в матчі-відповіді забив м'яч і зробив гольову передачу. У минулому сезоні юний нападник у дев'яти іграх чемпіонату відзначився 3 рази. Також Майрон регулярно грає за різні юнацькі збірні Нідерландів. Загалом вартість складу нідерландського клубу становить 61,55 мільйона євро.

Досягнення клубу

Успіх супроводжував клубу протягом 70-х і 80-х років. У 1978-му році АЗ завоював свій перший трофей – Кубок Нідерландів. У 1981-му році команді вдалося зробити "золотий дубль". Тоді ж у 1981-му році в АЗ почалася європейська історія – "червоно-білим" вдалося дійти до фіналу Кубка УЄФА, в якому команда у двоматчевому протистоянні поступилася англійському "Іпсвічу".

90-ті стали важкими роками в історії клубу. Упавши в перший дивізіон, АЗ двічі ставав його чемпіоном (у 1996-му і 1998-му роках). Повернення АЗ в еліту нідерландського футболу в кінці 90-х років ознаменувало епоху відродження клубу. Це відбулося багато в чому завдяки новому власнику команди – бізнесменові Дірку Схерінгу.

У кінці 2002-го року на пост головного тренера був запрошений нідерландський фахівець з амстердамського "Аякса" – Ко Адріансе, якому вдалося повернути команду на вершину. У сезоні 2004/05 років команда посіла 3-е місце у вищому дивізіоні, а також дісталася до півфіналу Кубка УЄФА, вибивши на шляху донецький "Шахтар".

У 2005 році Адріансе покинув Нідерланди, ставши головним тренером "Порту", ​​а на його місце прийшов легендарний Луї ван Гал. У першому ж сезоні 2005/06 років під його керівництвом АЗ зайняв друге місце в турнірній таблиці.



Фото: з відкритих джерел

У наступному сезоні "червоно-білі" знову зайняли третє місце, однак через рік алкмарці несподівано виявився на 11-й позиції в турнірній таблиці. Але вже в сезоні 2008/09 року АЗ вдруге у своїй історії завоював золото національної першості.

Інше

Прізвиська: "сирні фермери", "червоно-білі"

Заснування: 1967 рік

Стадіон: АФАС (місткість – 17 023)

Президент: Рене Неліссен

Головний тренер: Арне Слот

Рейтинг: 119-е місце УЄФА