"Маріуполь" розгромив "Ворсклу" й збільшив шанси потрапити у топ-6: відео

"Маріуполь" розгромив полтавську "Ворскла" у 21 тур чемпіонату України з футболу. "Азовці" забили гостям три м'ячі, на які у полтавців не знайшлося відповіді.

Маріуполь – Ворскла 3:0

Голи: Мишньов, 32 (пен), Топалов, 47, Чоботенко, 80

Вилучення: Муравський, 90+4 (Маріуполь)

Обидва клуби аж ніяк не позбавлені мотивації наприкінці другого кола чемпіонату України. "Ворскла" після провалу у першій частині сезону веде відчайдушну боротьбу за виживання.

Натомість "Маріуполь" бореться за потрапляння у топ-6, щоб навесні спробувати вийти в єврокубки. До гри з полтавцями "азовці" програвали "Колосу", який на 6-й сходинці, 4 очки. Тому "Маріуполю" обов'язково потрібно було перемагати.

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Хід матчу

Перший гострий момент у матчі на 16 хвилині створили гості. Степанюк не зміг переправити м'яч у сітку після навісу Шехіча. Хавбеку варто було пропускати м'яч. Луїзао перебував у більш вигідній позиції для удару.

На 19 хвилині оборонець "Ворскли" Пап-Аліун Ндіайе врятував партнерів. Захисник вибив м'яч на кутовий після удару суперника з лінії штрафного.

Через 2 хвилини Мишньов пробив поруч з дев'яткою після вкидання ауту. На 30 хвилині ще один момент "Ворскли" змарнував Луїзао. Після прекрасного навісу Пердути бразилець не зміг пробити, хоча його ніхто не накривав.

Через 2 хвилини футбольний бог покарав підопічних Юрія Максимова. Ндіайе штовхнув Кулакова у своєму штрафному – пенальті. Удар з позначки точно виконав Мишньов і вивів "Маріуполь" вперед.

Відразу по перерві "Маріуполь" зробив заявку на перемогу. Топалов підхопив м'яч у штрафному полтавців, обійшов Кане і пробив повз Різника – 2:0.

На 57 хвилині Кулаков мав робити рахунок розгромним. Він вийшов віч-на-віч з Різником, але не зміг переграти воротаря "Ворскли".

На 76 хвилині арбітр матчу Олександр Дердо прийняв украй смішне рішення. Танковський бій з м'ячем і спіткнувся. Дердо вирішив дати жовту картку гравцю "Ворскли" Кане, який перебував у метрі від Танковського. Сюр!

Масну крапку в матчі на 80 хвилині поставив Чоботенко. Сергій вдало замкнув навіс у штрафний "Ворскли", встановивши підсумковий результат матчу 3:0.

У компенсований час Муравський напрацював на вилучення, однак це вже ніяк не вплинуло на гру.

Завдяки перемозі "Маріуполь" впритул наблизився до "Колоса". Тепер між командами різниця всього в один бал і 8 березня визначиться, хто потрапить у першу шістку.

У "Маріуполя" хороші шанси посісти шосту сходинку, адже "азовці" зіграють з "Дніпром-1". Натомість "Колос" чекає матч з "Шахтарем".

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