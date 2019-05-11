"Маріуполь" завдав "Львову" шостої поспіль поразки: відео

"Маріуполь" у рамках 28-го туру чемпіонату України на власному полі переміг ФК "Львів". Азовцям вистачило двох голів, щоб здобути перемогу.

Маріуполь – Львів 2:0

Голи: Піхальонок, 74, Зубков, 90+2

Незабитий пенальті: Фомін, 39 (Маріуполь)

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"Маріуполь" та "Львів" є прямими конкурентами за п'яте місце в чемпіонаті України, яке дає право в наступному сезоні грати у Лізі Європи. Звичайно, якщо "Інгулець" не виграє Кубок України. До матчу "Львів" перебував на шостому місці й програвав "Маріуполю" 6 очок. Для львів'ян перемога в очному матчі з азовцями була надзвичайно важливою, щоб скоротити відставання. "Маріуполь" же програє "Зорі", яка четверта, два очки й також прагнув перемогти.

На початку матчу команди приглядалися одне до одної і все найцікавіше розпочалося в середині матчу. Перший момент на 20 хвилині мав Фомін. Він пробив головою з декількох метрів, але Сарнавський парирував удар. Згодом свій момент мав Зубков, однак він потрапив у штангу. На 39 хвилині господарі мали стовідсотковий шанс забити. Арбітр призначив пенальті у ворота "Львова". Вісенте завалив суперника у штрафному після подачі з кутового. Однак Фомін не зумів переграти Сарнавського.

Перший момент у "Львова" стався на 40 хвилині. Пернамбуко непогано пробив здалеку, однак Гальчук витягнув м'яч з нижнього кута. Згодом свій шанс мав Педро, який в дотик пробив потужно, але прямо в Гальчука.

Маріуполь – Львів – відео кращих моментів першого тайму

По перерві команди збавили оберти й небезпечних моментів поменшало. На полі точилася рівна боротьба, внаслідок чого побільшало фолів та жовтих карток.

У середині тайму "Маріуполю" вдалося провести хорошу контратаку, яку завершив Піхальонок. Азовці перехопили м'яч у центрі поля, коли "Львів" намагався перейти в атаку. Ігнатенко протягнув м'яч до штрафного й викотив на Піхальонка. Олександр легко переграв Сарнавського, пробивши у правий від себе кут – 1:0.

У компенсований час "Маріуполь" вдруге спіймав гостей на контратаці, яку точним ударом завершив Зубков. До завершення матчу гості жодного разу не потурбували Гальчука й не змогли забити у третьому матчі поспіль.

Після того, як команди УПЛ поділили на дві шістки, "Львів" не виграв жодного поєдинку. "Містяни" перебувають на шостому місці й практично втратили шанси піднятися на вищі місця, які дають шанси грати у кваліфікації Ліги Європи. "Маріуполь" же обігнав "Зорю", яка свій матч згодом зіграє проти "Динамо".

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