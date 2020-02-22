"Зоря" на виїзді перемогла "Маріуполь" завдяки голам новачка та Лєднєва: відео

У суботу, 22 лютого, у матчі відкритті 19-го туру УПЛ "Маріуполь" вдома програв "Зорі" – 1:2.

Маріуполь – Зоря 1:2

Голи: Мішньов, 68 – Перовіч, 61, Лєднєв, 66

У першому таймі команди показали рівний футбол, але окремо варто відзначити момент новачка луганчан Михайла Перовіча. На 42-й хвилині вдарив з центру штрафного і після рикошету м'яч котився у ворота, де Гальчук чудом встиг накрити сферу.

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Після перерви "Зоря" змогла відкрити рахунок у матчі. Тимчик з правого флангу прострілив у воротарський "азовців", і той же Михайло Перовіч в боротьбі з Чоботенком переправив м'яч у ворота – 0:1.

Відео голу Перовіча

За декілька хвилин гостій стадіону "Ілічівець" подвоїли свою перевагу – Богдан Лєднєв пробив зі штрафного метрів з 27-ми, і м'яч, ударившись об газон перед голкіпером, опинився у воротах.

Відео голу Лєднєва

Через 2 хвилини "Маріуполь" відіграв один м'яч зусиллями Дмитра Мішньова. Він сам увійшов в штрафну суперника і низом точно пробив під дальню штангу.

Таким чином, "Зоря" на деякий час піднялася на 2 місце (37 очок) в турнірній таблиці УПЛ, а "Маріуполь" з 22-ма балами продовжує бути шостим.

Відеоогляд матчу очікуйте згодом...