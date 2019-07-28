Марк Падун став третім українцем, якому вдалося виграти загальний залік престижної велогонки

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Марк Падун
Марк Падун / airace.it

23-річний український велогонщик Марк Падун виграв загальний залік гонки Adriatica Ionica Race, яка проходила в Італії з 24 по 28 липня.

Adriatica Ionica Race – професійна шестиступінчаста гонка на шосе серед чоловіків загальною протяжністю 815 км, повідомляє Tribuna.com.

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Падун в загальному заліку гонки на 15 секунд обійшов німецького спортсмена Бена Хермансена і на 24 секунди – британця Джеймса Нокса.

Раніше серед українців подібні досягнення вдавалися Ярославу Поповичу на турі Каталонії в 2005 і Андрію Гривко на турі Середземномор'я в 2016 році.

Раніше Спорт 24 писав, що Марк Падун став переможцем другого етапу багатоденки Адріатика Іоніка. Падун вирвав перемогу на фінішному спринті. Етап фінішував на легендарному підйомі Тре чіме ді Лаваредо в Італії.

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Теги: Спорт Новини Спорту Велоспорт
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