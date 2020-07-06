Маркевич очолить "Маріуполь"
"Маріуполь" готується до зміни головного тренера на наступний сезон. Олександр Бабич покине тренерський місток "азовців" по завершенню сезону.
Український тренер Остап Маркевич очолить "Маріуполь". Про це повідомляє "ТаТоТаке".
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Контракт узгоджено
Маркевич і "Маріуполь" вже домовилися про співпрацю. Син Мирона Маркевича буде тренувати команду з сезону 2020/2021.
Українські ЗМІ вже писали, що 41-річний Бабич покине "Маріуполь". Він працює у клубі з 2017 року.
Повідомлялося, що його змінить Валерій Кривенцов, який свого часу працював у "Шахтарі".
Що відомо про Маркевича?Остап Маркевич у цьому сезоні працював у клубах Першої ліги України – "Агробізнесі", а потім у "Чорноморці". Одеський клуб 42-річний тренер покинув у квітні.
"Маріуполь" після 29 турів у чемпіонаті України посідає 8-у сходинку. Клуб все ще зберігає шанс зіграти у плей-офф за путівку у кваліфікацію Ліги Європи.