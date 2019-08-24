Маркевич консультує клуб з Першої ліги, який очолює його син

Колишній тренер, а зараз голова комітету національних збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич допомагає консультаціями клубу з Першої ліги.

Головний тренер "Агробізнеса" Остап Маркевич відповів на запитання, чи радиться з Мироном Маркевичем щодо ігрових питань.

Цікаво: Маркевич про збірну України, Суркісів та "Динамо", а також про війну на Донбасі та Росію

Звичайно, тут навіть не потрібно ніяких припущень. З такою досвідченою людиною я зобов'язаний радитися.



Якихось глобальних питань ми не вирішуємо. Є певні моменти, які ми покращуємо в нашій грі за допомогою порад батька,

– цитує Остапа Маркевича прес-служба ФК "Рух".

До слова, в минулому сезоні "Агробізнес" зберіг право виступати у Першій лізі лише в матчах плей-офф. У новій кампанії, тепер уже під керівництвом Маркевича-молодшого, команда з Волочиська після 5 турів набрала 10 очок та разом з "Інгульцем" очолює турнірну таблицю.

Варто нагадати, що Мирон Маркевич вже понад два роки не працює головним тренером. Після 2016 року, коли він пішов з "Дніпра", його запросили на роботу у комітет національних збірних, який він очолив.