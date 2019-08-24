Маркевич консультує клуб з Першої ліги, який очолює його син

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Мирон Маркевич
Мирон Маркевич / ФК "Дніпро"

Колишній тренер, а зараз голова комітету національних збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич допомагає консультаціями клубу з Першої ліги.

Головний тренер "Агробізнеса" Остап Маркевич відповів на запитання, чи радиться з Мироном Маркевичем щодо ігрових питань.

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Звичайно, тут навіть не потрібно ніяких припущень. З такою досвідченою людиною я зобов'язаний радитися.

Якихось глобальних питань ми не вирішуємо. Є певні моменти, які ми покращуємо в нашій грі за допомогою порад батька,
– цитує Остапа Маркевича прес-служба ФК "Рух".

До слова, в минулому сезоні "Агробізнес" зберіг право виступати у Першій лізі лише в матчах плей-офф. У новій кампанії, тепер уже під керівництвом Маркевича-молодшого, команда з Волочиська після 5 турів набрала 10 очок та разом з "Інгульцем" очолює турнірну таблицю.

Варто нагадати, що Мирон Маркевич вже понад два роки не працює головним тренером. Після 2016 року, коли він пішов з "Дніпра", його запросили на роботу у комітет національних збірних, який він очолив.

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Теги: Спорт Футбол
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