Маркевич назвав майбутню зірку збірної України

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Остап Маркевич
Остап Маркевич / Футбол 24

Головний тренер "Агробізнесу" Остап Маркевич прокоментував поразку від "Дніпра-1" (1:3) в 1/16 фіналу Кубка України.

Тренер зазначив, що зробив для себе деякі висновки. Наприклад, що 17-річний півзахисник Роман Дідик має "дуже велике майбутнє".

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В першу чергу ми розраховували перевірити резерв, дати можливість зіграти хлопцям, у яких мало ігрового часу. Хотіли стимулювати їх ігровим часом, адже вони, як інші хлопці, викладаються на тренуваннях. Вони заслуговували.

Стало видно деякі речі. Наприклад, що Дідик має велике майбутнє. Хлопець в 17 років вийшов на поле, помилявся в тактичних аспектах, технічних, але в плані характеру – це наше майбутнє, майбутнє збірної України,
– зазначив Остап Маркевич.

На стадії 1/8 фіналу розіграшу Кубка України представником звітної пари команд стане "Дніпро-1". Для підопічних Маркевича участь в даному змаганні була припинена достроково.

Відео голів та огляд матчу Дніпро-1 – Агробізнес

 

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Теги: Спорт Футбол
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