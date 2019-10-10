Маркевич назвав несподівану причину відставки свого сина

Мирон Маркевич прокоментував звільнення свого сина Остапа з посади головного тренера "Агробізнесу".

Клуб і фахівець розірвали договір з обопільної згоди сторін, повідомляє офіційний сайт "Агробізнесу".

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Вчинив він правильно, захистив футболістів. Провів хорошу роботу, ті, хто розуміє футбол, бачать, що команда стала грати інакше. Їздив на кілька матчів, сам стиль гри сподобався. Єдина його вимога була, щоб президент не вбігав в перерві, після гри в роздягальню. Він повинен навпаки футболістів підтримати.

Можна по-різному говорити з футболістами, але коли ти їх опускаєш нижче плінтуса при тренері, то кожен тренер, що поважає себе, такого не допустить. Якщо людина платить гроші і думає, що може говорити будь-що всім подряд – це може його трохи струснути, бо так поводити себе не можна. Я б на його місці вчинив би так само,

– сказав Маркевич в ефірі радіо "Голос Свободи".

Команда непогано розпочала поточну кампанію і стабільно трималася серед лідерів Першої ліги, однак зазнала двох поразок поспіль.

"Агробізнес" займає 7-е місце з 22 очками в турнірній таблиці після 12 зіграних матчів. Відставання від лідера складає 3 очки.