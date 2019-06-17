Син Мирона Маркевича очолив клуб з Першої ліги
Остап Маркевич очолив клуб Першої ліги "Агробізнес". Найближчим часом він повернеться в Україну і приступить до роботи з командою.
Про це повідомляє офіційний сайт представника Першої ліги.
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Протягом останніх трьох років Остап Маркевич працював тренером в академії "Вільярреала", тренував команду U-19.
До слова, виконуючий обов'язки головного тренера "Агробізнесу" Андрій Донець перейде на посаду віце-президента клубу.
У сезоні 2018/2019 першої ліги "Агробізнес" посів 13 місце, проте зберіг прописку в перехідних матчах із запорізьким "Металургом".
Як відомо, 41-річний Остап Маркевич є старшим сином відомого українського тренера Мирона Богдановича Маркевича.
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