Син Мирона Маркевича очолив клуб з Першої ліги

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Остап Маркевич очолив "Агробізнес"
Остап Маркевич очолив "Агробізнес" / Ігоря Хомича ("Футбол 24")

Остап Маркевич очолив клуб Першої ліги "Агробізнес". Найближчим часом він повернеться в Україну і приступить до роботи з командою.

Про це повідомляє офіційний сайт представника Першої ліги.

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Протягом останніх трьох років Остап Маркевич працював тренером в академії "Вільярреала", тренував команду U-19.

До слова, виконуючий обов'язки головного тренера "Агробізнесу" Андрій Донець перейде на посаду віце-президента клубу.

У сезоні 2018/2019 першої ліги "Агробізнес" посів 13 місце, проте зберіг прописку в перехідних матчах із запорізьким "Металургом".

Як відомо, 41-річний Остап Маркевич є старшим сином відомого українського тренера Мирона Богдановича Маркевича.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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