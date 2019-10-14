Маркевич офіційно очолив "Чорноморець"

Одеський "Чорноморець" офіційно оголосив про призначення Остапа Маркевича на посаду головного тренера команди.

У понеділок, 14 жовтня, був укладений контракт між "моряками" та Маркевичем, інформує сайт одеситів.

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Наразі деталі угоди сторони не розкривають. У вівторок вранці фахівець буде представлений футболістам "Чорноморця", у яких сьогодні вихідний.

Наразі "Чорноморець" виступає в Першій лізі України. За 13 матчів "моряки" набрали тільки 15 очок і перебувають на 10 місці в таблиці.

Коротка біографія Маркевича

Остап Маркевич – син відомого українського тренера Мирона Маркевича, народився 4 квітня 1978 року. Виступав за "Карпати-2" (Львів). Був тренером у футбольній школі Мирона Маркевича у Винниках.

Працював у структурі ФК "Вільярреал" (Іспанія). У 2016-2019 рр. тренував "Вільярреал» (U-20), разом з яким виграв срібні медалі чемпіонату Іспанії. З червня до жовтня 2019 року – головний тренер "Агробізнесу" (Волочиськ).