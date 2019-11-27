Маркевич повертається до тренерської роботи: журналіст розповів подробиці

Мирон Маркевич до нового року може повернутися до тренерської роботи. Журналіст Ігор Циганик розповів, що глава комітету національних команд УАФ може отримати серйозну пропозицію.

Нещодавно з'явилася інформація, що Маркевич очолить один із клубів чемпіонату Казахстану.

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Видання Vesti.kz повідомило, що Маркевич начебто веде перемовини з одним із лідерів тамтешнього чемпіонату. Водночас Маркевич спростував інформацію.

За словами журналіста Ігоря Циганика, в Маркевича є запрошення. "Він (Маркевич, – Спорт24) хоче працювати в амбітному клубі або збірній. Збірній, яка буде ставити перед собою дуже серйозні завдання", – розповів журналіст.

Точно так само і в УПЛ. Є команди, які можуть йому запропонувати хороші умови, але питання в задачі. Маркевич погодиться на запрошення, якщо воно буде досить серйозним. Мені здається, що воно буде до нового року. І ми побачимо Маркевича на тренерській лаві,

– сказав Циганик.

Чим наразі займається Маркевич?Екстренер харківського "Металіста" та "Дніпра" наразі очолює Комітет національних збірних УАФ. Останнім клубом 68-річного фахівця був "Дніпро". З дніпрянами Маркевич дійшов до фіналу Ліги Європи у 2015 році.